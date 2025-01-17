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В Турции раскрыли прогноз по инфляции к концу 2025 года

В Турции раскрыли прогноз по инфляции к концу 2025 года - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Турции раскрыли прогноз по инфляции к концу 2025 года

Участники опроса проведенного Центральным банком Турции ожидают инфляцию на уровне 27,05% к концу года, а курс доллара к национальной валюте - более 43 лир,... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:16+0300

2025-01-17T11:16+0300

2025-01-17T11:16+0300

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АНКАРА, 17 янв - ПРАЙМ. Участники опроса проведенного Центральным банком Турции ожидают инфляцию на уровне 27,05% к концу года, а курс доллара к национальной валюте - более 43 лир, пишет проправительственная газета Türkiye Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, сообщал ранее Институт статистики (TUİK). "Центральный банк опубликовал результаты первого опроса участников рынка на 2025 год. В то время как прогноз курса доллара на конец 2025 года превысил 43 лиры, прогноз инфляции составил 27,05%. Кроме того, внимание привлекло ожидание снижения процентных ставок в рамках опроса", - пишет Türkiye. Центральный банк Турции в конце декабря впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что процентная ставка будет снижаться, эта тенденция продолжится в 2025 году. Заявление Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией, отмечало ранее агентство Блумберг.

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