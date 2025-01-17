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Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов
Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов - 17.01.2025, ПРАЙМ
Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, сообщил о подаче апелляции на решение Верховного... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:11+0300
2025-01-17T10:11+0300
россия
украина
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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, сообщил о подаче апелляции на решение Верховного суда, отменяющее проведение президентских выборов в Украине. В июле прошлого года он подал обращение в Верховный суд с требованием назначить выборы для обеспечения соблюдения конституционного порядка в стране. В середине октября Дубинский рассказал, что суд намерен продолжить рассмотрение его иска 11 ноября и привлек к процессу Владимира Зеленского."Подал апелляцию на решение Верховного суда, которым Зеленскому и его подельникам… разрешили нарушать конституцию и не проводить выборы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.В ноябре он также призвал граждан Украины поддержать его иск к парламенту с требованием назначить президентские выборы и направить соответствующее заявление в Верховный суд. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, а выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов в настоящее время "неуместно". В июне президент России Владимир Путин отметил, что по предварительным оценкам единственной легитимной властью в Украине является парламент и его спикер. Он добавил, что для легитимного избрания президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не предполагает продление результатов предыдущих выборов, "об этом в конституции ничего не сказано".
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россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
10:11 17.01.2025
 
Украинский депутат подал апелляцию на решение суда об отмене выборов

Украинский депутат Дубинский подал апелляцию на решение суда об отмене выборов

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, сообщил о подаче апелляции на решение Верховного суда, отменяющее проведение президентских выборов в Украине.
В июле прошлого года он подал обращение в Верховный суд с требованием назначить выборы для обеспечения соблюдения конституционного порядка в стране. В середине октября Дубинский рассказал, что суд намерен продолжить рассмотрение его иска 11 ноября и привлек к процессу Владимира Зеленского.

"Подал апелляцию на решение Верховного суда, которым Зеленскому и его подельникам… разрешили нарушать конституцию и не проводить выборы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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В ноябре он также призвал граждан Украины поддержать его иск к парламенту с требованием назначить президентские выборы и направить соответствующее заявление в Верховный суд.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, а выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов в настоящее время "неуместно".
В июне президент России Владимир Путин отметил, что по предварительным оценкам единственной легитимной властью в Украине является парламент и его спикер. Он добавил, что для легитимного избрания президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не предполагает продление результатов предыдущих выборов, "об этом в конституции ничего не сказано".
 
РОССИЯУКРАИНА
 
 
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