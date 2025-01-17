https://1prime.ru/20250117/ukraina-854275404.html

В НАТО сделали дерзкое заявление о поражении Украины

В НАТО сделали дерзкое заявление о поражении Украины - 17.01.2025, ПРАЙМ

В НАТО сделали дерзкое заявление о поражении Украины

Украина может столкнуться с поражением в конфликте с Россией, если это произойдет с одобрения США, заявил генерал Североатлантического альянса в отставке Бен... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:32+0300

2025-01-17T11:32+0300

2025-01-17T11:51+0300

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украина

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запад

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МОСКВА, 17 января — ПРАЙМ. Украина может столкнуться с поражением в конфликте с Россией, если это произойдет с одобрения США, заявил генерал Североатлантического альянса в отставке Бен Ходжес в интервью Der Spiegel. Так, он сообщил изданию, что если Киев потерпит поражение, это будет итогом провала и бездействия Запада. По его словам, Соединенные Штаты, Германия, Франция и Британия должны понять, что успех украинских властей и являются частью их стратегических интересов.На фоне фактического экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и усталости западных партнеров от постоянного финансирования Киева, все чаще поднимается вопрос о необходимости начала мирного процесса. Ранее Путин уточнял, что украинские власти запретили мирные переговоры с Россией на законодательном уровне. Сам российский лидер всегда говорил, что Москва готова к переговорам, однако после нападения ВСУ на Курскую область он уточнил, что в ближайшее время о них не может идти и речи.

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россия, украина, нато, запад