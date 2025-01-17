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В НАТО сделали дерзкое заявление о поражении Украины - 17.01.2025, ПРАЙМ
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В НАТО сделали дерзкое заявление о поражении Украины
В НАТО сделали дерзкое заявление о поражении Украины - 17.01.2025, ПРАЙМ
В НАТО сделали дерзкое заявление о поражении Украины
Украина может столкнуться с поражением в конфликте с Россией, если это произойдет с одобрения США, заявил генерал Североатлантического альянса в отставке Бен... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T11:32+0300
2025-01-17T11:51+0300
россия
украина
нато
запад
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МОСКВА, 17 января — ПРАЙМ. Украина может столкнуться с поражением в конфликте с Россией, если это произойдет с одобрения США, заявил генерал Североатлантического альянса в отставке Бен Ходжес в интервью Der Spiegel. Так, он сообщил изданию, что если Киев потерпит поражение, это будет итогом провала и бездействия Запада. По его словам, Соединенные Штаты, Германия, Франция и Британия должны понять, что успех украинских властей и являются частью их стратегических интересов.На фоне фактического экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и усталости западных партнеров от постоянного финансирования Киева, все чаще поднимается вопрос о необходимости начала мирного процесса. Ранее Путин уточнял, что украинские власти запретили мирные переговоры с Россией на законодательном уровне. Сам российский лидер всегда говорил, что Москва готова к переговорам, однако после нападения ВСУ на Курскую область он уточнил, что в ближайшее время о них не может идти и речи.
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россия, украина, нато, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, ЗАПАД
11:32 17.01.2025 (обновлено: 11:51 17.01.2025)
 
В НАТО сделали дерзкое заявление о поражении Украины

Генерал НАТО Ходжес: Украина потерпит поражение, если это позволят США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 января — ПРАЙМ. Украина может столкнуться с поражением в конфликте с Россией, если это произойдет с одобрения США, заявил генерал Североатлантического альянса в отставке Бен Ходжес в интервью Der Spiegel.
Так, он сообщил изданию, что если Киев потерпит поражение, это будет итогом провала и бездействия Запада. По его словам, Соединенные Штаты, Германия, Франция и Британия должны понять, что успех украинских властей и являются частью их стратегических интересов.
На фоне фактического экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и усталости западных партнеров от постоянного финансирования Киева, все чаще поднимается вопрос о необходимости начала мирного процесса.
Ранее Путин уточнял, что украинские власти запретили мирные переговоры с Россией на законодательном уровне. Сам российский лидер всегда говорил, что Москва готова к переговорам, однако после нападения ВСУ на Курскую область он уточнил, что в ближайшее время о них не может идти и речи.
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