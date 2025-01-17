https://1prime.ru/20250117/ukraina-854288181.html
В США нашли единственный способ завершить конфликт на Украине
В США нашли единственный способ завершить конфликт на Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
В США нашли единственный способ завершить конфликт на Украине
Новоизбранный президент США Дональд Трамп может прекратить конфликт в Украине, объявив о немедленной приостановке военной помощи Киеву. Об этом в беседе на... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:13+0300
2025-01-17T17:13+0300
2025-01-17T17:14+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп может прекратить конфликт в Украине, объявив о немедленной приостановке военной помощи Киеву. Об этом в беседе на YouTube-канале Deep Dive заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Он должен сказать: "Я не начинал этот конфликт, он не мой, я хочу его закончить как можно быстрее, и я объявляю о немедленной приостановке всей военной помощи Украине, в дополнение к этому я приказываю всем нашим сотрудникам в форме или без нее <…> покинуть Украину", — отметил эксперт.По словам Макрегора, если Вашингтон примет такого рода решение, глава киевского режима убежит из страны с деньгами, которые были незаконно получены и украдены у США во время конфликта.Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Зеленский создал огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии, государственных программ и конфликта с Россией. Он также отметил, что Зеленский получал деньги от различных государственных структур и стал богаче известных миллиардеров.
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сша, украина
В США нашли единственный способ завершить конфликт на Украине
Макгрегор: Трампу следует объявить о немедленной приостановке помощи Украине
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп может прекратить конфликт в Украине, объявив о немедленной приостановке военной помощи Киеву. Об этом в беседе на YouTube-канале Deep Dive заявил
экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Он должен сказать: "Я не начинал этот конфликт, он не мой, я хочу его закончить как можно быстрее, и я объявляю о немедленной приостановке всей военной помощи Украине, в дополнение к этому я приказываю всем нашим сотрудникам в форме или без нее <…> покинуть Украину", — отметил эксперт.
По словам Макрегора, если Вашингтон примет такого рода решение, глава киевского режима убежит из страны с деньгами, которые были незаконно получены и украдены у США во время конфликта.
Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Зеленский создал огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии, государственных программ и конфликта с Россией. Он также отметил, что Зеленский получал деньги от различных государственных структур и стал богаче известных миллиардеров.
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