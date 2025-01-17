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Трамп, доллар, нефть и рубль: ядерный коктейль рынка на следующей неделе - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп, доллар, нефть и рубль: ядерный коктейль рынка на следующей неделе
Трамп, доллар, нефть и рубль: ядерный коктейль рынка на следующей неделе - 17.01.2025, ПРАЙМ
Трамп, доллар, нефть и рубль: ядерный коктейль рынка на следующей неделе
В январе 2025 года валютные и сырьевые рынки находятся в состоянии ожидания значительных изменений, связанных с инаугурацией Дональда Трампа на пост президента... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T21:06+0300
2025-01-17T21:06+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
дональд трамп
курсы валют
доллар
рубль
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В январе 2025 года валютные и сырьевые рынки находятся в состоянии ожидания значительных изменений, связанных с инаугурацией Дональда Трампа на пост президента США. Событие, запланированное на 20 января, вряд ли пройдет незамеченным как для рынков, так и для инвесторов. Перед инаугурацией наблюдается рост волатильности на валютных рынках. Доллар США укрепляется против рубля, что связано с ожиданиями изменения денежно-кредитной политики ФРС и возможными экономическими мерами Трампа. На данный момент доллар торгуется в диапазоне 101-104 рублей, что является результатом как внутренней экономической ситуации в России, так и внешних факторов, таких как инфляционные ожидания в США и глобальные экономические тренды. Цены на нефть в начале января также демонстрируют положительную динамику, преодолевая уровень 80 доллров за баррель Brent. Это связано с продолжающимися ограничениями на поставки из России и растущим спросом на нефть на международных рынках (восстановление спроса из Китая). Ожидается, что в случае стабильной ситуации с поставками и поддержания спроса, цена на нефть может достичь $85 за баррель после инаугурации Трампа, особенно если новые торговые меры не окажут негативного влияния на рынок. С инаугурацией Трампа на рынок могут оказать влияние его заявления о торговой политике, в частности, касающиеся отношений с Китаем и Россией. Если будут введены новые тарифы или другие ограничения, это может вызвать ослабление рубля и снижение цен на нефть. В таких условиях доллар может укрепиться до 117-120 рублей в краткосрочной перспективе. С другой стороны, если Трамп сможет продемонстрировать более мягкий подход к международной торговле и налогообложению, это может поддержать рубль и способствовать укреплению позиций нефти. В таком случае цены на нефть могут остаться в диапазоне 80-85 долларов за баррель, а доллар может стабилизироваться в границах 100-105 уровней.
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Олег Калманович
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ПРАЙМ
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, дональд трамп, курсы валют, доллар, рубль
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, Дональд Трамп, курсы валют, доллар, рубль
21:06 17.01.2025
 

Трамп, доллар, нефть и рубль: ядерный коктейль рынка на следующей неделе

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В январе 2025 года валютные и сырьевые рынки находятся в состоянии ожидания значительных изменений, связанных с инаугурацией Дональда Трампа на пост президента США. Событие, запланированное на 20 января, вряд ли пройдет незамеченным как для рынков, так и для инвесторов.
Перед инаугурацией наблюдается рост волатильности на валютных рынках. Доллар США укрепляется против рубля, что связано с ожиданиями изменения денежно-кредитной политики ФРС и возможными экономическими мерами Трампа. На данный момент доллар торгуется в диапазоне 101-104 рублей, что является результатом как внутренней экономической ситуации в России, так и внешних факторов, таких как инфляционные ожидания в США и глобальные экономические тренды.
Цены на нефть в начале января также демонстрируют положительную динамику, преодолевая уровень 80 доллров за баррель Brent. Это связано с продолжающимися ограничениями на поставки из России и растущим спросом на нефть на международных рынках (восстановление спроса из Китая). Ожидается, что в случае стабильной ситуации с поставками и поддержания спроса, цена на нефть может достичь $85 за баррель после инаугурации Трампа, особенно если новые торговые меры не окажут негативного влияния на рынок.
С инаугурацией Трампа на рынок могут оказать влияние его заявления о торговой политике, в частности, касающиеся отношений с Китаем и Россией. Если будут введены новые тарифы или другие ограничения, это может вызвать ослабление рубля и снижение цен на нефть. В таких условиях доллар может укрепиться до 117-120 рублей в краткосрочной перспективе.
С другой стороны, если Трамп сможет продемонстрировать более мягкий подход к международной торговле и налогообложению, это может поддержать рубль и способствовать укреплению позиций нефти. В таком случае цены на нефть могут остаться в диапазоне 80-85 долларов за баррель, а доллар может стабилизироваться в границах 100-105 уровней.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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