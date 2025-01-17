Трамп, доллар, нефть и рубль: ядерный коктейль рынка на следующей неделе

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В январе 2025 года валютные и сырьевые рынки находятся в состоянии ожидания значительных изменений, связанных с инаугурацией Дональда Трампа на пост президента США. Событие, запланированное на 20 января, вряд ли пройдет незамеченным как для рынков, так и для инвесторов. Перед инаугурацией наблюдается рост волатильности на валютных рынках. Доллар США укрепляется против рубля, что связано с ожиданиями изменения денежно-кредитной политики ФРС и возможными экономическими мерами Трампа. На данный момент доллар торгуется в диапазоне 101-104 рублей, что является результатом как внутренней экономической ситуации в России, так и внешних факторов, таких как инфляционные ожидания в США и глобальные экономические тренды. Цены на нефть в начале января также демонстрируют положительную динамику, преодолевая уровень 80 доллров за баррель Brent. Это связано с продолжающимися ограничениями на поставки из России и растущим спросом на нефть на международных рынках (восстановление спроса из Китая). Ожидается, что в случае стабильной ситуации с поставками и поддержания спроса, цена на нефть может достичь $85 за баррель после инаугурации Трампа, особенно если новые торговые меры не окажут негативного влияния на рынок. С инаугурацией Трампа на рынок могут оказать влияние его заявления о торговой политике, в частности, касающиеся отношений с Китаем и Россией. Если будут введены новые тарифы или другие ограничения, это может вызвать ослабление рубля и снижение цен на нефть. В таких условиях доллар может укрепиться до 117-120 рублей в краткосрочной перспективе. С другой стороны, если Трамп сможет продемонстрировать более мягкий подход к международной торговле и налогообложению, это может поддержать рубль и способствовать укреплению позиций нефти. В таком случае цены на нефть могут остаться в диапазоне 80-85 долларов за баррель, а доллар может стабилизироваться в границах 100-105 уровней.
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В январе 2025 года валютные и сырьевые рынки находятся в состоянии ожидания значительных изменений, связанных с инаугурацией Дональда Трампа на пост президента США. Событие, запланированное на 20 января, вряд ли пройдет незамеченным как для рынков, так и для инвесторов.
Перед инаугурацией наблюдается рост волатильности на валютных рынках. Доллар США укрепляется против рубля, что связано с ожиданиями изменения денежно-кредитной политики ФРС и возможными экономическими мерами Трампа. На данный момент доллар торгуется в диапазоне 101-104 рублей, что является результатом как внутренней экономической ситуации в России, так и внешних факторов, таких как инфляционные ожидания в США и глобальные экономические тренды.
Цены на нефть в начале января также демонстрируют положительную динамику, преодолевая уровень 80 доллров за баррель Brent. Это связано с продолжающимися ограничениями на поставки из России и растущим спросом на нефть на международных рынках (восстановление спроса из Китая). Ожидается, что в случае стабильной ситуации с поставками и поддержания спроса, цена на нефть может достичь $85 за баррель после инаугурации Трампа, особенно если новые торговые меры не окажут негативного влияния на рынок.
С инаугурацией Трампа на рынок могут оказать влияние его заявления о торговой политике, в частности, касающиеся отношений с Китаем и Россией. Если будут введены новые тарифы или другие ограничения, это может вызвать ослабление рубля и снижение цен на нефть. В таких условиях доллар может укрепиться до 117-120 рублей в краткосрочной перспективе.
С другой стороны, если Трамп сможет продемонстрировать более мягкий подход к международной торговле и налогообложению, это может поддержать рубль и способствовать укреплению позиций нефти. В таком случае цены на нефть могут остаться в диапазоне 80-85 долларов за баррель, а доллар может стабилизироваться в границах 100-105 уровней.
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