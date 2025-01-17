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Минтранс оценил темп строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Минтранс оценил темп строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург - 17.01.2025, ПРАЙМ

Минтранс оценил темп строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Работы по проекту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идут в соответствии с графиком, в... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T16:37+0300

2025-01-17T16:37+0300

2025-01-17T16:37+0300

россия

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Работы по проекту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идут в соответствии с графиком, в 2025 году должна начаться активная фаза строительства, сообщил Минтранс РФ. Министр транспорта России Роман Старовойт провел первое заседание проектного офиса по строительству ВСМ в 2025 году. "Определили и согласовали план работы на 2025 год с учетом сроков реализации проекта, в том числе рассмотрели план-график оформления земельных участков под ВСМ. Работаем в соответствии с графиком проекта", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Также в ходе заседания были подведены итоги реализации проекта ВСМ в прошлом году и обсуждались планы на будущее. Так, в конце года ГТЛК внесла второй аванс на строительство 41 серийного поезда еще в размере 20 миллиардов рублей. Компания также определена техническим консультантом строительства двух головных единиц подвижного состава. "Согласно плану, активная фаза строительства магистрали должна начаться в этом году, поэтому одна из основных задач - это завершение проектирования и получение заключения Главгосэкспертизы по всем этапам строительства", - цитирует Минтранс РФ слова Старовойта. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

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