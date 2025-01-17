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"Обернулось катастрофой". Стало известно о полном крахе новой бригады ВСУ - 17.01.2025, ПРАЙМ
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"Обернулось катастрофой". Стало известно о полном крахе новой бригады ВСУ
"Обернулось катастрофой". Стало известно о полном крахе новой бригады ВСУ - 17.01.2025, ПРАЙМ
"Обернулось катастрофой". Стало известно о полном крахе новой бригады ВСУ
Подготовленная Францией 155-я бригада Вооруженных сил Украины потерпела полный крах после развертывания. Об этом говорится в материале издания Economist. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T08:57+0300
2025-01-17T08:57+0300
политика
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Подготовленная Францией 155-я бригада Вооруженных сил Украины потерпела полный крах после развертывания. Об этом говорится в материале издания Economist.Согласно изданию, бригада должна была стать демонстрацией поддержки НАТО и первой из 14 новых бригад, которые, как надеялся глава киевского режима Владимир Зеленский, должны получать финансирование от западных союзников Киева."Ее развертывание шесть месяцев спустя обернулось катастрофой", - отметили авторы статьи.Произошедшее выявило серьезные недостатки в украинском командовании. Следствием этого стала решение Украины не создавать новые бригады ВСУ, отмечалось ранее в издание Forbes.
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всу, украина, франция
Политика, ВСУ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ
08:57 17.01.2025
 
"Обернулось катастрофой". Стало известно о полном крахе новой бригады ВСУ

Economist: 155-я бригада ВСУ, подготовленная Францией, потерпела полный крах

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Подготовленная Францией 155-я бригада Вооруженных сил Украины потерпела полный крах после развертывания. Об этом говорится в материале издания Economist.
Согласно изданию, бригада должна была стать демонстрацией поддержки НАТО и первой из 14 новых бригад, которые, как надеялся глава киевского режима Владимир Зеленский, должны получать финансирование от западных союзников Киева.
"Ее развертывание шесть месяцев спустя обернулось катастрофой", - отметили авторы статьи.
Произошедшее выявило серьезные недостатки в украинском командовании. Следствием этого стала решение Украины не создавать новые бригады ВСУ, отмечалось ранее в издание Forbes.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
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