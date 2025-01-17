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В ВТБ сообщили об удвоении объема покупок клиентов на новогодних каникулах

В ВТБ сообщили об удвоении объема покупок клиентов на новогодних каникулах - 17.01.2025, ПРАЙМ

В ВТБ сообщили об удвоении объема покупок клиентов на новогодних каникулах

Клиенты ВТБ в новогодние праздники увеличили объем покупок вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также выросли спрос и траты на путешествия,... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:18+0300

2025-01-17T11:18+0300

2025-01-17T11:18+0300

россия

втб

клиенты банков

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ в новогодние праздники увеличили объем покупок вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также выросли спрос и траты на путешествия, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "На новогодних каникулах клиенты ВТБ совершили 120 миллионов покупок, потратив при этом почти 124 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом объем трат и количество покупок в праздники выросли в два раза – об этом свидетельствует анализ транзакционной активности клиентов ВТБ", - сообщил банк. При этом отмечается, что средний чек увеличился всего на 4%. Самыми популярными категориями по количеству транзакций стали: супермаркеты; транспорт; рестораны и кафе; медицина, здоровье и красота; развлечения и хобби. Например, в супермаркетах клиенты банка совершили более 67 миллионов покупок на 53 миллиарда рублей. На поездки на транспорте они потратили 12 миллиардов рублей и платили картой более 16,6 миллиона раз. "В новогодний сезон вырос спрос и траты на путешествия. Например, на бронирование отелей, лагерей и кемпингов в новогодние каникулы спрос вырос примерно в полтора раза, а траты - более чем вдвое, до 1 миллиарда рублей", - рассказали в кредитной организации. "Помимо традиционного всплеска спроса на покупки в супермаркетах и ресторанах в новогодние каникулы, мы фиксируем двукратное увеличение трат на транспорт и путешествия. Это связано с активным развитием внутреннего туризма", - добавил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса банка Ростислав Яныкин, слова которого приводятся в сообщении. Банк отметил, что в популярных российских направлениях для новогоднего отдыха среди его клиентов - Калининграде, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Москве - траты на туризм, посещение кафе и ресторанов значительно возросли. В среднем, расходы на эти категории увеличились почти в два раза, а спрос на них поднялся в диапазоне от 1,5 до 2 раз. Средний чек в этих городах составил 1 407 рублей. Наибольшая сумма зафиксирована в Сочи – 1 548 рублей, далее следует Москва – 1 419 рублей, Санкт-Петербург – 1 244 рубля, Казань – 971 рубль и Калининград – 940 рублей.

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россия, втб, клиенты банков