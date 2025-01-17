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ВТБ до конца 2025 года откроет банк в Иране
ВТБ до конца 2025 года откроет банк в Иране - 17.01.2025, ПРАЙМ
ВТБ до конца 2025 года откроет банк в Иране
ВТБ планирует открыть полноценный банк в Иране до конца 2025 года, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T16:31+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. ВТБ планирует открыть полноценный банк в Иране до конца 2025 года, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. "Я хотел бы сказать, что мы сегодня объявляем о том, что мы до конца этого года планируем открыть банк … Приход на иранский рынок первого российского банка - сегодня будет об этом объявлено… Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что до конца этого года у нас будет разрешение", - сказал Костин. Он при этом напомнил, что в настоящее время у ВТБ существует пока представительство, которое было открыто в Иране в 2023 году, и добавил, что оно будет трансформировано в полноценный банк. "Да, уже процесс идет, уже начали работать карты. Но мы планируем, что эта система будет расширена, и любой российский гражданин, который приедет в Иран, сможет пользоваться картами, расплачиваться ими", - сказал он на вопрос о том, будут ли полноценно работать карты банка. Россия и Иран активно реализуют проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab. В начале ноября для иранцев стала доступна возможность снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях. На следующем этапе - в январе, как говорил глава иранского Центробанка, с карт "Мир" можно будет снять наличные в Иране, а на третьем этапе, который будет реализован в этом году, карты "Мир" и Shetab можно будет использовать и в магазинах обеих стран. В мае 2023 года заместитель министра промышленности и торговли Ирана Алиреза Пейман-Пак заявил, что ВТБ открыл свой офис в Тегеране. Позднее, в начале июня, Костин сообщил, что ВТБ не собирается открывать дочерний банк в Иране, там открыто представительство, в котором работают два человека. При этом он уточнил, что это скорее информационно-контактная точка, куда могут приходить разные запросы.
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россия, иран, втб
ВТБ до конца 2025 года откроет банк в Иране
Костин: ВТБ намерен до конца 2025 года открыть банк в Иране
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. ВТБ планирует открыть полноценный банк в Иране до конца 2025 года, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Я хотел бы сказать, что мы сегодня объявляем о том, что мы до конца этого года планируем открыть банк … Приход на иранский рынок первого российского банка - сегодня будет об этом объявлено… Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что до конца этого года у нас будет разрешение", - сказал Костин.
Он при этом напомнил, что в настоящее время у ВТБ существует пока представительство, которое было открыто в Иране в 2023 году, и добавил, что оно будет трансформировано в полноценный банк.
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"Да, уже процесс идет, уже начали работать карты. Но мы планируем, что эта система будет расширена, и любой российский гражданин, который приедет в Иран, сможет пользоваться картами, расплачиваться ими", - сказал он на вопрос о том, будут ли полноценно работать карты банка.
Россия и Иран активно реализуют проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab. В начале ноября для иранцев стала доступна возможность снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях. На следующем этапе - в январе, как говорил глава иранского Центробанка, с карт "Мир" можно будет снять наличные в Иране, а на третьем этапе, который будет реализован в этом году, карты "Мир" и Shetab можно будет использовать и в магазинах обеих стран.
В мае 2023 года заместитель министра промышленности и торговли Ирана Алиреза Пейман-Пак заявил, что ВТБ открыл свой офис в Тегеране. Позднее, в начале июня, Костин сообщил, что ВТБ не собирается открывать дочерний банк в Иране, там открыто представительство, в котором работают два человека. При этом он уточнил, что это скорее информационно-контактная точка, куда могут приходить разные запросы.