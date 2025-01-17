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ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздники

ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздники - 17.01.2025, ПРАЙМ

ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздники

Больше трети атак мошенников на россиян в начале января 2025 года произошло с использованием поддельных приложений для смартфонов и фишинговых ссылок, сообщила... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T09:16+0300

2025-01-17T09:16+0300

2025-01-17T09:16+0300

мошенничество

россия

втб

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Больше трети атак мошенников на россиян в начале января 2025 года произошло с использованием поддельных приложений для смартфонов и фишинговых ссылок, сообщила пресс-служба ВТБ. Мошенники с конца декабря, как отмечает банк, активно использовали темы новогодних акций, распродаж и подарков, применяя различные методы - фишинг, социальную инженерию и телефонные звонки c подменных номеров. "Эксперты ВТБ определили самые распространенные схемы мошенников в начале января: установка поддельных приложений на смартфон и переход по фишинговым ссылкам. На них пришлось больше трети от всех атак преступников", - говорится в сообщении банка. Так, мошенники создавали фальшивые версии приложений крупных компаний, похожие на оригиналы. После их установки клиенты рискуют потерять доступ к своим финансам и личной информации, пояснили в банке. Также в праздничный период традиционно увеличивается количество присланных сообщений или писем, некоторые их них могут содержать фишинговые ссылки. Переход по ним может привести к установке вредоносного ПО или краже личных данных. Отмечается, что в целом эксперты ВТБ продолжают фиксировать большое разнообразие мошеннических схем: традиционные звонки якобы от представителей силовых структур, просьбы о займе со взломанных аккаунтов родных и друзей, а также ложные предложения заработка и случаи запугивания детей с целью заставить их перевести деньги родителей. "При этом непосредственно в новогодние каникулы количество обращений клиентов ВТБ по теме мошенничества снизилось в несколько раз по сравнению с декабрем и практически не изменилось к январю прошлого года", - отметили в банке. По словам вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрия Ревякина, которые приводятся в сообщении, тенденция снижения мошеннической активности в новогодние праздники повторяется второй год подряд. "Несмотря на увеличение числа розничных клиентов и объема их транзакций, уровень активности мошенников в январе остался неизменно низким по сравнению с концом прошлого года. Это можно объяснить как повышением финансовой грамотности наших клиентов, так и эффективными технологиями защиты, которые внедряет ВТБ", — прокомментировал он.

https://1prime.ru/20250109/moshenniki-854096713.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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