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ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздники - 17.01.2025, ПРАЙМ
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ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздники
ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздники - 17.01.2025, ПРАЙМ
ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздники
Больше трети атак мошенников на россиян в начале января 2025 года произошло с использованием поддельных приложений для смартфонов и фишинговых ссылок, сообщила... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:16+0300
2025-01-17T09:16+0300
мошенничество
россия
втб
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Больше трети атак мошенников на россиян в начале января 2025 года произошло с использованием поддельных приложений для смартфонов и фишинговых ссылок, сообщила пресс-служба ВТБ. Мошенники с конца декабря, как отмечает банк, активно использовали темы новогодних акций, распродаж и подарков, применяя различные методы - фишинг, социальную инженерию и телефонные звонки c подменных номеров. "Эксперты ВТБ определили самые распространенные схемы мошенников в начале января: установка поддельных приложений на смартфон и переход по фишинговым ссылкам. На них пришлось больше трети от всех атак преступников", - говорится в сообщении банка. Так, мошенники создавали фальшивые версии приложений крупных компаний, похожие на оригиналы. После их установки клиенты рискуют потерять доступ к своим финансам и личной информации, пояснили в банке. Также в праздничный период традиционно увеличивается количество присланных сообщений или писем, некоторые их них могут содержать фишинговые ссылки. Переход по ним может привести к установке вредоносного ПО или краже личных данных. Отмечается, что в целом эксперты ВТБ продолжают фиксировать большое разнообразие мошеннических схем: традиционные звонки якобы от представителей силовых структур, просьбы о займе со взломанных аккаунтов родных и друзей, а также ложные предложения заработка и случаи запугивания детей с целью заставить их перевести деньги родителей. "При этом непосредственно в новогодние каникулы количество обращений клиентов ВТБ по теме мошенничества снизилось в несколько раз по сравнению с декабрем и практически не изменилось к январю прошлого года", - отметили в банке. По словам вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрия Ревякина, которые приводятся в сообщении, тенденция снижения мошеннической активности в новогодние праздники повторяется второй год подряд. "Несмотря на увеличение числа розничных клиентов и объема их транзакций, уровень активности мошенников в январе остался неизменно низким по сравнению с концом прошлого года. Это можно объяснить как повышением финансовой грамотности наших клиентов, так и эффективными технологиями защиты, которые внедряет ВТБ", — прокомментировал он.
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россия, втб
Мошенничество, РОССИЯ, ВТБ
09:16 17.01.2025
 
ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздники

ВТБ: аферисты в январе чаще всего применяли в России подделки приложений

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХакер за компьютером
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Больше трети атак мошенников на россиян в начале января 2025 года произошло с использованием поддельных приложений для смартфонов и фишинговых ссылок, сообщила пресс-служба ВТБ.
Мошенники с конца декабря, как отмечает банк, активно использовали темы новогодних акций, распродаж и подарков, применяя различные методы - фишинг, социальную инженерию и телефонные звонки c подменных номеров.
"Эксперты ВТБ определили самые распространенные схемы мошенников в начале января: установка поддельных приложений на смартфон и переход по фишинговым ссылкам. На них пришлось больше трети от всех атак преступников", - говорится в сообщении банка.
Так, мошенники создавали фальшивые версии приложений крупных компаний, похожие на оригиналы. После их установки клиенты рискуют потерять доступ к своим финансам и личной информации, пояснили в банке. Также в праздничный период традиционно увеличивается количество присланных сообщений или писем, некоторые их них могут содержать фишинговые ссылки. Переход по ним может привести к установке вредоносного ПО или краже личных данных.
Отмечается, что в целом эксперты ВТБ продолжают фиксировать большое разнообразие мошеннических схем: традиционные звонки якобы от представителей силовых структур, просьбы о займе со взломанных аккаунтов родных и друзей, а также ложные предложения заработка и случаи запугивания детей с целью заставить их перевести деньги родителей.
"При этом непосредственно в новогодние каникулы количество обращений клиентов ВТБ по теме мошенничества снизилось в несколько раз по сравнению с декабрем и практически не изменилось к январю прошлого года", - отметили в банке.
По словам вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрия Ревякина, которые приводятся в сообщении, тенденция снижения мошеннической активности в новогодние праздники повторяется второй год подряд. "Несмотря на увеличение числа розничных клиентов и объема их транзакций, уровень активности мошенников в январе остался неизменно низким по сравнению с концом прошлого года. Это можно объяснить как повышением финансовой грамотности наших клиентов, так и эффективными технологиями защиты, которые внедряет ВТБ", — прокомментировал он.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
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9 января, 14:40
 
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