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В МВФ объяснили, почему повысили оценку роста ВВП России в 2024-2025 годах

В МВФ объяснили, почему повысили оценку роста ВВП России в 2024-2025 годах - 17.01.2025, ПРАЙМ

В МВФ объяснили, почему повысили оценку роста ВВП России в 2024-2025 годах

Решение Международного валютного фонда (МВФ) повысить оценку роста ВВП России на 2024-2025 годы вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее,... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T18:13+0300

2025-01-17T18:13+0300

2025-01-17T18:13+0300

экономика

мвф

оценка

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Решение Международного валютного фонда (МВФ) повысить оценку роста ВВП России на 2024-2025 годы вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее, заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на вопрос РИА Новости. Ранее в пятницу МВФ оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8%, что на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза, также улучшил ожидания роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из опубликованного отчета организации. "Пересмотр в значительной степени обусловлен тем, что мы получили несколько более сильные данные, чем ожидалось. Это заставило нас скорректировать нашу общую оценку за 2024 и 2025 годы в сторону повышения", - сообщил Гуринша на брифинге, комментируя решение фонда повысить оценку роста ВВП РФ. В декабре директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявляла, что фонд в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики, отмечает сильное частное потребление и быстрый рост зарплат населения. По ее словам, поддержку росту также оказывают "сильные корпоративные инвестиции". Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, а Банка России - 3,5-4%. В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России - 0,5-1,5%.

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мвф, оценка