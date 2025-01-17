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Управление Конгресса по бюджету предсказало снижение темпов роста ВВП США
Управление Конгресса по бюджету предсказало снижение темпов роста ВВП США - 17.01.2025, ПРАЙМ
Управление Конгресса по бюджету предсказало снижение темпов роста ВВП США
Бюджетное управление конгресса США прогнозирует рост американского ВВП на 1,9% в 2025 году, после чего американская экономика будет расти в среднем на 1,8% до... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T21:46+0300
2025-01-17T21:46+0300
2025-01-17T21:47+0300
экономика
ввп сша
прогноз
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует рост американского ВВП на 1,9% в 2025 году, после чего американская экономика будет расти в среднем на 1,8% до 2035 года, говорится в опубликованном докладе ведомства. "По прогнозам Бюджетного управления конгресса экономический рост остынет с оцениваемых 2,3% в 2024 календарном году до 1,9% в 2025 году и 1,8% в 2026 году из-за повышенной безработицы и снижения инфляции", - говорится в документе. В документе отмечается, что далее средние темпы роста ВВП США в реальном выражении составит 1,8% до 2035 года.
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ввп сша, прогноз
Экономика, ВВП США, прогноз
Управление Конгресса по бюджету предсказало снижение темпов роста ВВП США
Конгресс: в 2025 г ВВП США вырастет на 1,9%, а далее - на 1,8% до 2035 г
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует рост американского ВВП на 1,9% в 2025 году, после чего американская экономика будет расти в среднем на 1,8% до 2035 года, говорится в опубликованном докладе ведомства.
"По прогнозам Бюджетного управления конгресса экономический рост остынет с оцениваемых 2,3% в 2024 календарном году до 1,9% в 2025 году и 1,8% в 2026 году из-за повышенной безработицы и снижения инфляции", - говорится в документе.
МВФ улучшил прогноз роста ВВП США
В документе отмечается, что далее средние темпы роста ВВП США в реальном выражении составит 1,8% до 2035 года.