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В офисе Нетаньяху рассказали, когда могут освободить первых заложников - 17.01.2025, ПРАЙМ
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В офисе Нетаньяху рассказали, когда могут освободить первых заложников
В офисе Нетаньяху рассказали, когда могут освободить первых заложников - 17.01.2025, ПРАЙМ
В офисе Нетаньяху рассказали, когда могут освободить первых заложников
Первая группа заложников может быть освобождена из сектора Газа уже 19 января при условии утверждения соглашения с ХАМАС со стороны военно-политического... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T12:49+0300
2025-01-17T12:49+0300
политика
хамас
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - ПРАЙМ. Первая группа заложников может быть освобождена из сектора Газа уже 19 января при условии утверждения соглашения с ХАМАС со стороны военно-политического кабинета Израиля. Об этом сообщил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху."При условии одобрения кабинетом министров и правительством и вступления соглашения в силу, освобождение заложников может быть реализовано в соответствии с запланированным планом, согласно которому освобождение заложников ожидается уже в воскресенье", - сказано в заявлении канцелярии.По соглашению на первом этапе, продолжительность которого составит 42 дня, ХАМАС обязуется постепенно освободить 33 израильских заложника, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет и тех, кто нуждается в медицинской помощи. Взамен на это, Израиль освободит около 1000 палестинских заключенных, включая тех, кто осужден за терроризм и находился в пожизненном заключении.
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хамас, израиль, биньямин нетаньяху
Политика, ХАМАС, ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху
12:49 17.01.2025
 
В офисе Нетаньяху рассказали, когда могут освободить первых заложников

Офис Нетаньяху: первые заложники могут быть освобождены из Газы уже 19 января

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - ПРАЙМ. Первая группа заложников может быть освобождена из сектора Газа уже 19 января при условии утверждения соглашения с ХАМАС со стороны военно-политического кабинета Израиля. Об этом сообщил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"При условии одобрения кабинетом министров и правительством и вступления соглашения в силу, освобождение заложников может быть реализовано в соответствии с запланированным планом, согласно которому освобождение заложников ожидается уже в воскресенье", - сказано в заявлении канцелярии.
По соглашению на первом этапе, продолжительность которого составит 42 дня, ХАМАС обязуется постепенно освободить 33 израильских заложника, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет и тех, кто нуждается в медицинской помощи. Взамен на это, Израиль освободит около 1000 палестинских заключенных, включая тех, кто осужден за терроризм и находился в пожизненном заключении.
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