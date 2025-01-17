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В офисе Нетаньяху рассказали, когда могут освободить первых заложников

В офисе Нетаньяху рассказали, когда могут освободить первых заложников - 17.01.2025, ПРАЙМ

В офисе Нетаньяху рассказали, когда могут освободить первых заложников

Первая группа заложников может быть освобождена из сектора Газа уже 19 января при условии утверждения соглашения с ХАМАС со стороны военно-политического... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T12:49+0300

2025-01-17T12:49+0300

2025-01-17T12:49+0300

политика

хамас

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - ПРАЙМ. Первая группа заложников может быть освобождена из сектора Газа уже 19 января при условии утверждения соглашения с ХАМАС со стороны военно-политического кабинета Израиля. Об этом сообщил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху."При условии одобрения кабинетом министров и правительством и вступления соглашения в силу, освобождение заложников может быть реализовано в соответствии с запланированным планом, согласно которому освобождение заложников ожидается уже в воскресенье", - сказано в заявлении канцелярии.По соглашению на первом этапе, продолжительность которого составит 42 дня, ХАМАС обязуется постепенно освободить 33 израильских заложника, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет и тех, кто нуждается в медицинской помощи. Взамен на это, Израиль освободит около 1000 палестинских заключенных, включая тех, кто осужден за терроризм и находился в пожизненном заключении.

https://1prime.ru/20250116/mid-854245466.html

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хамас, израиль, биньямин нетаньяху