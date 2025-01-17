https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854271820.html

"Остынь и извинись". В Польше сделали Зеленскому резкое замечание

"Остынь и извинись". В Польше сделали Зеленскому резкое замечание - 17.01.2025, ПРАЙМ

"Остынь и извинись". В Польше сделали Зеленскому резкое замечание

Парламентарий польского сейма Пшемыслав Чарнек в своем аккаунте в соцсети Х подверг суровой критике украинского лидера Владимира Зеленского за его вмешательство | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T09:49+0300

2025-01-17T09:49+0300

2025-01-17T09:49+0300

украина

польша

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Парламентарий польского сейма Пшемыслав Чарнек в своем аккаунте в соцсети Х подверг суровой критике украинского лидера Владимира Зеленского за его вмешательство в политику государства."Мальчик, что ты несешь? Разве ты не помнишь? Не было бы и не будет украинской армии без Европы, особенно без Польши и нашей помощи вам", — возмутился польский политик, призвав Зеленского "остыть" и извиниться не только перед польским, но и перед украинским народами за своб агитацию.Ранее газета Onet сообщала, что оппозиционные силы Польши обвиняют Зеленского в его вмешательстве в президентские выборы.15 января украинский лидер совершил рабочий визит в Польшу. В ходе него он встретился с польским премьеров Дональдом Туском.

https://1prime.ru/20250116/zelenskiy-854248796.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша, владимир зеленский