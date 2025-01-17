https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854271820.html
"Остынь и извинись". В Польше сделали Зеленскому резкое замечание
"Остынь и извинись". В Польше сделали Зеленскому резкое замечание - 17.01.2025, ПРАЙМ
"Остынь и извинись". В Польше сделали Зеленскому резкое замечание
Парламентарий польского сейма Пшемыслав Чарнек в своем аккаунте в соцсети Х подверг суровой критике украинского лидера Владимира Зеленского за его вмешательство | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:49+0300
2025-01-17T09:49+0300
2025-01-17T09:49+0300
украина
польша
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Парламентарий польского сейма Пшемыслав Чарнек в своем аккаунте в соцсети Х подверг суровой критике украинского лидера Владимира Зеленского за его вмешательство в политику государства."Мальчик, что ты несешь? Разве ты не помнишь? Не было бы и не будет украинской армии без Европы, особенно без Польши и нашей помощи вам", — возмутился польский политик, призвав Зеленского "остыть" и извиниться не только перед польским, но и перед украинским народами за своб агитацию.Ранее газета Onet сообщала, что оппозиционные силы Польши обвиняют Зеленского в его вмешательстве в президентские выборы.15 января украинский лидер совершил рабочий визит в Польшу. В ходе него он встретился с польским премьеров Дональдом Туском.
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украина, польша, владимир зеленский
УКРАИНА, ПОЛЬША, Владимир Зеленский
"Остынь и извинись". В Польше сделали Зеленскому резкое замечание
Депутат сейма Польши раскритиковал Зеленского за вмешательство в политику страны
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ.
Парламентарий польского сейма Пшемыслав Чарнек в своем аккаунте в соцсети Х
подверг суровой критике украинского лидера Владимира Зеленского за его вмешательство в политику государства.
"Мальчик, что ты несешь? Разве ты не помнишь? Не было бы и не будет украинской армии без Европы, особенно без Польши и нашей помощи вам", — возмутился польский политик, призвав Зеленского "остыть" и извиниться не только перед польским, но и перед украинским народами за своб агитацию.
Ранее газета Onet сообщала, что оппозиционные силы Польши обвиняют Зеленского в его вмешательстве в президентские выборы.
15 января украинский лидер совершил рабочий визит в Польшу. В ходе него он встретился с польским премьеров Дональдом Туском.
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