https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854276916.html

Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского

Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского - 17.01.2025, ПРАЙМ

Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен разрешить призыв подростков в армию. Таким мнением в своем канале в Telegram поделился депутат Верховной рады... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T12:10+0300

2025-01-17T12:10+0300

2025-01-17T12:10+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен разрешить призыв подростков в армию. Таким мнением в своем канале в Telegram поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков", — отметил политик.По данным Службы внешней разведки России, Киев уже подготовил решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет по просьбе США.Новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая прошлого года, обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Кроме того, военнообязанным теперь требуется постоянно носить военный билет и предъявлять его военным и полицейским по первому требованию. Закон также предусматривает лишение права управления автомобилем для уклонистов. Сроки демобилизации не указаны в законе, что вызвало возмущение некоторых депутатов.

https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854271820.html

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украина, владимир зеленский