Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского - 17.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854276916.html
Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского
Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского - 17.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен разрешить призыв подростков в армию. Таким мнением в своем канале в Telegram поделился депутат Верховной рады... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T12:10+0300
2025-01-17T12:10+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_08d77e7838c639d04151a91fbefa3f78.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен разрешить призыв подростков в армию. Таким мнением в своем канале в Telegram поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков", — отметил политик.По данным Службы внешней разведки России, Киев уже подготовил решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет по просьбе США.Новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая прошлого года, обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Кроме того, военнообязанным теперь требуется постоянно носить военный билет и предъявлять его военным и полицейским по первому требованию. Закон также предусматривает лишение права управления автомобилем для уклонистов. Сроки демобилизации не указаны в законе, что вызвало возмущение некоторых депутатов.
https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854271820.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_4532a88d878b14be6770b01a52805706.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:10 17.01.2025
 
Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского

Депутат Рады Дубинский утверждает, что Зеленский планирует призвать подростков

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен разрешить призыв подростков в армию. Таким мнением в своем канале в Telegram поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков", — отметил политик.
По данным Службы внешней разведки России, Киев уже подготовил решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет по просьбе США.
Новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая прошлого года, обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Кроме того, военнообязанным теперь требуется постоянно носить военный билет и предъявлять его военным и полицейским по первому требованию. Закон также предусматривает лишение права управления автомобилем для уклонистов. Сроки демобилизации не указаны в законе, что вызвало возмущение некоторых депутатов.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
"Остынь и извинись". В Польше сделали Зеленскому резкое замечание
09:49
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала