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Цена на золото третью неделю подряд завершает ростом
Цена на золото третью неделю подряд завершает ростом - 17.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото третью неделю подряд завершает ростом
Стоимость золота слабо снижается в пятницу вечером, при этом может показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T18:53+0300
2025-01-17T18:53+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в пятницу вечером, при этом может показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.44 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,24 доллара, или на 0,11%, до 2 747,66 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 1,78%, до 31,16 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало на 1,2%. Две предыдущие недели стоимость драгоценного металла также росла. В пятницу мировые инвесторы обратили внимание на американскую макростатистику. Так, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в декабре, выросло к ноябрю заметно сильнее прогноза - на 15,8%, до 1,499 миллиона. Кроме того, промпроизводство в США в декабре также поднялось больше ожиданий в месячном выражении - на 0,9%.
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золото, цена, торги
Экономика, золото, цена, Торги
Цена на золото третью неделю подряд завершает ростом
Стоимость золота готовится завершить ростом третью неделю подряд
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в пятницу вечером, при этом может показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.44 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,24 доллара, или на 0,11%, до 2 747,66 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 1,78%, до 31,16 доллара за унцию.
С начала недели золото подорожало на 1,2%. Две предыдущие недели стоимость драгоценного металла также росла.
В пятницу мировые инвесторы обратили внимание на американскую макростатистику. Так, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в декабре, выросло к ноябрю заметно сильнее прогноза - на 15,8%, до 1,499 миллиона.
Цена на золото поднялась выше 2750 долларов за тройскую унцию
Кроме того, промпроизводство в США в декабре также поднялось больше ожиданий в месячном выражении - на 0,9%.