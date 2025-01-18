Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу - 18.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250118/arest-854304194.html
Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу
Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу - 18.01.2025, ПРАЙМ
Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу
Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны Юн Сок Ёля под стражу по обвинению в попытке насильственного захвата власти, передает... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T21:58+0300
2025-01-18T22:01+0300
политика
южная корея
заключение под стражу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853415259_0:0:3296:1855_1920x0_80_0_0_4538c944d5ce15203cf921bf34d6c171.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны Юн Сок Ёля под стражу по обвинению в попытке насильственного захвата власти, передает информагентство Yonhap.Как указывается в сообщении агентства, Западный районный суд Сеула объявил об опасениях, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, "подозреваемый в том, что он возглавил мятеж и препятствовал осуществлению прав с превышением должностных полномочий", может уничтожить улики и выдал ордер на его заключение под стражу.
https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853415259_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_91dd05a4f8b016fd37d1e60d63d49e2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, заключение под стражу
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, заключение под стражу
21:58 18.01.2025 (обновлено: 22:01 18.01.2025)
 
Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу

Yonhap: суд Южной Кореи решил заключить президента страны Юн Сок Ёля под стражу

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны Юн Сок Ёля под стражу по обвинению в попытке насильственного захвата власти, передает информагентство Yonhap.
Как указывается в сообщении агентства, Западный районный суд Сеула объявил об опасениях, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, "подозреваемый в том, что он возглавил мятеж и препятствовал осуществлению прав с превышением должностных полномочий", может уничтожить улики и выдал ордер на его заключение под стражу.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
3 декабря 2024, 16:54
 
ПолитикаЮЖНАЯ КОРЕЯзаключение под стражу
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала