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Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу
Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу - 18.01.2025, ПРАЙМ
Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу
Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны Юн Сок Ёля под стражу по обвинению в попытке насильственного захвата власти, передает... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T21:58+0300
2025-01-18T21:58+0300
2025-01-18T22:01+0300
политика
южная корея
заключение под стражу
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны Юн Сок Ёля под стражу по обвинению в попытке насильственного захвата власти, передает информагентство Yonhap.Как указывается в сообщении агентства, Западный районный суд Сеула объявил об опасениях, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, "подозреваемый в том, что он возглавил мятеж и препятствовал осуществлению прав с превышением должностных полномочий", может уничтожить улики и выдал ордер на его заключение под стражу.
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южная корея, заключение под стражу
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, заключение под стражу
Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу
Yonhap: суд Южной Кореи решил заключить президента страны Юн Сок Ёля под стражу
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны Юн Сок Ёля под стражу по обвинению в попытке насильственного захвата власти, передает информагентство Yonhap.
Как указывается в сообщении агентства, Западный районный суд Сеула объявил об опасениях, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, "подозреваемый в том, что он возглавил мятеж и препятствовал осуществлению прав с превышением должностных полномочий", может уничтожить улики и выдал ордер на его заключение под стражу.
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения