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Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу

Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу - 18.01.2025, ПРАЙМ

Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны под стражу

Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны Юн Сок Ёля под стражу по обвинению в попытке насильственного захвата власти, передает... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T21:58+0300

2025-01-18T21:58+0300

2025-01-18T22:01+0300

политика

южная корея

заключение под стражу

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Суд Южной Кореи выдал ордер на заключение президента страны Юн Сок Ёля под стражу по обвинению в попытке насильственного захвата власти, передает информагентство Yonhap.Как указывается в сообщении агентства, Западный районный суд Сеула объявил об опасениях, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, "подозреваемый в том, что он возглавил мятеж и препятствовал осуществлению прав с превышением должностных полномочий", может уничтожить улики и выдал ордер на его заключение под стражу.

https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html

южная корея

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южная корея, заключение под стражу