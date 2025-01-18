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"Москва явно создает". Немецкий генерал оценил рост потенциала ВС России
"Москва явно создает". Немецкий генерал оценил рост потенциала ВС России - 18.01.2025, ПРАЙМ
"Москва явно создает". Немецкий генерал оценил рост потенциала ВС России
Несмотря на проведение спецоперации на Украине, потенциал ВС России постоянно возрастает. Такое мнение в беседе с немецким изданием Welt am Sonntag высказал... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T20:51+0300
2025-01-18T20:51+0300
2025-01-18T20:52+0300
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Несмотря на проведение спецоперации на Украине, потенциал ВС России постоянно возрастает. Такое мнение в беседе с немецким изданием Welt am Sonntag высказал глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг."У российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников, - отметил генерал. - Производство растет, запасы на складах растут". При этом Фройдинг подчеркнул, что у него абсолютно нет уверенности, что Российская Федерация якобы готовится к нападению на государства-членов НАТО. "Но Москва явно создает для этого предпосылки", - добавил генерал.Вместе с тем в статье немецкого издания со ссылкой на источники в силовых структурах сообщается, что ВС РФ в существенной степени компенсирует потери в технике и личном составе и, более того, обладает возможностью в ряде областей накапливать резервы.
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вс рф, военный потенциал, экспертное мнение
Вооружения, ВС РФ, Военный потенциал, экспертное мнение
"Москва явно создает". Немецкий генерал оценил рост потенциала ВС России
Welt am Sonntag: немецкий генерал оценил темпы роста военного потенциала России
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Несмотря на проведение спецоперации на Украине, потенциал ВС России постоянно возрастает. Такое мнение в беседе с немецким изданием Welt am Sonntag высказал глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.
"У российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников, - отметил генерал. - Производство растет, запасы на складах растут".
При этом Фройдинг подчеркнул, что у него абсолютно нет уверенности, что Российская Федерация якобы готовится к нападению на государства-членов НАТО.
"Но Москва явно создает для этого предпосылки", - добавил генерал.
"Слева и справа": на Украине бьют тревогу из-за новой тактики ВС РФ
Вместе с тем в статье немецкого издания со ссылкой на источники в силовых структурах сообщается, что ВС РФ в существенной степени компенсирует потери в технике и личном составе и, более того, обладает возможностью в ряде областей накапливать резервы.