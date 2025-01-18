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Раскрыты банки со ставками по накопительным счетам до 23 процентов годовых

Раскрыты банки со ставками по накопительным счетам до 23 процентов годовых - 18.01.2025, ПРАЙМ

Раскрыты банки со ставками по накопительным счетам до 23 процентов годовых

Издание РБК назвало российские банки с наиболее выгодными предложениями по накопительным счетам. | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T12:30+0300

2025-01-18T12:30+0300

2025-01-18T12:30+0300

россия

банки

накопительный счет

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Издание РБК назвало российские банки с наиболее выгодными предложениями по накопительным счетам. Так, список включил в себя только те банки, которые не требуют выполнения дополнительных условий. Один из лидеров — МТС Банк с предложением "Накопительный МТС Счет". Ставка на первом счете в банке составляет 23 процента годовых в первые два месяца, после чего она снижается до пяти процентов. Этот процент действует на сумму до 2 миллионов рублей. ВТБ также представил привлекательный вариант с "Накопительным ВТБ-Счетом". Здесь ставка на три месяца составляет 22 процентов годовых, а затем — 11 процентов годовых. Минимальная сумма для открытия такого счета составляет 1 тысячу рублей, а максимальная зависит от пакета услуг клиента. Металлургический банк предлагает "Комфортный NEW", где первые два месяца ставка составляет 21 процент, а затем снижается до 19 процентов. Для этого предложения также есть условия по минимальной сумме на счетах. В Абсолют Банке ставка на "Накопительном счете Плюс" достигает 21% в первые два расчетных периода, после чего она снижается до 18 процентов на суммы до 1,5 миллиона рублей. Россельхозбанк предлагает счет "Мой счет" с 20 процентов на первые три месяца, а затем ставка снижается до 9 процентов. Предложение доступно только для новых клиентов, не имеющих накопительных счетов в банке в последние 30 дней. ТрансКапиталБанк также выделяется с предложением "TKB. Свободные средства", где ставка зависит от суммы остатка на счете и варьируется от 18 до 20 процентов годовых. Банк "Дом.РФ" предлагает ставку 19,5 процента в первые три месяца, после чего она снижается до шести процентов. В отличие от других банков, здесь нет ограничений на сумму, которую можно разместить на счетах. Локо-Банк позволяет своим клиентам получить 19 процентов годовых в первые два месяца на "Накопительном счете", после чего ставка снижается до 15 процентов. Газпромбанк предлагает ставку 19 процентов для новых клиентов в первые два месяца, которая затем снижается до 10%. Это предложение ограничено суммой до 1,5 миллиона рублей. Экспобанк завершает рейтинг с предложением "Копилка", где ставка составляет 18 процентов на остаток от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а на суммы выше или ниже этой границы ставка будет составлять 16 процентов.

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россия, банки, накопительный счет