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Пушков предсказал карьерное будущее Бербок

Пушков предсказал карьерное будущее Бербок - 18.01.2025, ПРАЙМ

Пушков предсказал карьерное будущее Бербок

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок недолго осталось занимать свой пост. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T20:07+0300

2025-01-18T20:07+0300

2025-01-18T20:08+0300

политика

алексей пушков

анналена бербок

прогноз

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок недолго осталось занимать свой пост. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя "завирусившееся" фото, на котором канцлер Германии Олаф Шольц тянет руку к уходящий главе МИД, словно пытаясь ее остановить.Это фото было опубликовано немецким изданием Bild. Редакция таблоида интерпретировала запечатленную сцену как отказ Бербок говорить с Шольцем якобы из-за того, что тот заблокировал дополнительный транш Украине на €3 млрд до досрочных выборов в парламент ФРГ, которые намечены на 23 февраля. Сама глава МИД заявила, что по поводу этого фото была поднята необоснованная шумиха."Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду... Сдается мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось", - прокомментировал фото Пушков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей пушков, анналена бербок, прогноз