https://1prime.ru/20250118/berbok-854303353.html
Пушков предсказал карьерное будущее Бербок
Пушков предсказал карьерное будущее Бербок - 18.01.2025, ПРАЙМ
Пушков предсказал карьерное будущее Бербок
Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок недолго осталось занимать свой пост. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T20:07+0300
2025-01-18T20:07+0300
2025-01-18T20:08+0300
политика
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок недолго осталось занимать свой пост. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя "завирусившееся" фото, на котором канцлер Германии Олаф Шольц тянет руку к уходящий главе МИД, словно пытаясь ее остановить.Это фото было опубликовано немецким изданием Bild. Редакция таблоида интерпретировала запечатленную сцену как отказ Бербок говорить с Шольцем якобы из-за того, что тот заблокировал дополнительный транш Украине на €3 млрд до досрочных выборов в парламент ФРГ, которые намечены на 23 февраля. Сама глава МИД заявила, что по поводу этого фото была поднята необоснованная шумиха."Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду... Сдается мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось", - прокомментировал фото Пушков.
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алексей пушков, анналена бербок, прогноз
Политика, Алексей Пушков, Анналена Бербок, прогноз
Пушков предсказал карьерное будущее Бербок
Пушков: похоже, Бербок скоро покинет пост главы МИД Германии
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок недолго осталось занимать свой пост. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя "завирусившееся" фото, на котором канцлер Германии Олаф Шольц тянет руку к уходящий главе МИД, словно пытаясь ее остановить.
Это фото было опубликовано немецким изданием Bild. Редакция таблоида интерпретировала запечатленную сцену как отказ Бербок говорить с Шольцем якобы из-за того, что тот заблокировал дополнительный транш Украине на €3 млрд до досрочных выборов в парламент ФРГ, которые намечены на 23 февраля. Сама глава МИД заявила, что по поводу этого фото была поднята необоснованная шумиха.
Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине
"Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду... Сдается мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось", - прокомментировал фото Пушков.