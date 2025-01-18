Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков предсказал карьерное будущее Бербок - 18.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250118/berbok-854303353.html
Пушков предсказал карьерное будущее Бербок
Пушков предсказал карьерное будущее Бербок - 18.01.2025, ПРАЙМ
Пушков предсказал карьерное будущее Бербок
Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок недолго осталось занимать свой пост. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T20:07+0300
2025-01-18T20:08+0300
политика
алексей пушков
анналена бербок
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/85/840398519_0:0:2684:1511_1920x0_80_0_0_90a761822c856e60acc5ed126f35378f.jpg
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок недолго осталось занимать свой пост. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя "завирусившееся" фото, на котором канцлер Германии Олаф Шольц тянет руку к уходящий главе МИД, словно пытаясь ее остановить.Это фото было опубликовано немецким изданием Bild. Редакция таблоида интерпретировала запечатленную сцену как отказ Бербок говорить с Шольцем якобы из-за того, что тот заблокировал дополнительный транш Украине на €3 млрд до досрочных выборов в парламент ФРГ, которые намечены на 23 февраля. Сама глава МИД заявила, что по поводу этого фото была поднята необоснованная шумиха."Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду... Сдается мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось", - прокомментировал фото Пушков.
https://1prime.ru/20250118/germaniya-854299066.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/85/840398519_248:0:2580:1749_1920x0_80_0_0_6947edb138889f6b42acbd2aea23c7c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей пушков, анналена бербок, прогноз
Политика, Алексей Пушков, Анналена Бербок, прогноз
20:07 18.01.2025 (обновлено: 20:08 18.01.2025)
 
Пушков предсказал карьерное будущее Бербок

Пушков: похоже, Бербок скоро покинет пост главы МИД Германии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок недолго осталось занимать свой пост. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя "завирусившееся" фото, на котором канцлер Германии Олаф Шольц тянет руку к уходящий главе МИД, словно пытаясь ее остановить.
Это фото было опубликовано немецким изданием Bild. Редакция таблоида интерпретировала запечатленную сцену как отказ Бербок говорить с Шольцем якобы из-за того, что тот заблокировал дополнительный транш Украине на €3 млрд до досрочных выборов в парламент ФРГ, которые намечены на 23 февраля. Сама глава МИД заявила, что по поводу этого фото была поднята необоснованная шумиха.
А. Бербок
Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине
11:07
"Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду... Сдается мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось", - прокомментировал фото Пушков.
 
ПолитикаАлексей ПушковАнналена Бербокпрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала