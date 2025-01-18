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ПВО за ночь сбила 46 украинских дронов над территорией России
ПВО за ночь сбила 46 украинских дронов над территорией России - 18.01.2025, ПРАЙМ
ПВО за ночь сбила 46 украинских дронов над территорией России
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Воронежской... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T08:17+0300
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Курской, семь БПЛА – над территорией Калужской, пять БПЛА – над территорией Тульской, три БПЛА – над территорией Белгородской и два БПЛА – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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ПВО за ночь сбила 46 украинских дронов над территорией России
Минобороны: ПВО сбила за ночь 46 украинских БПЛА над российской территорией
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Курской, семь БПЛА – над территорией Калужской, пять БПЛА – над территорией Тульской, три БПЛА – над территорией Белгородской и два БПЛА – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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