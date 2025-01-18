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Бразилия выделила пять приоритетов в рамках председательства в БРИКС - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Бразилия выделила пять приоритетов в рамках председательства в БРИКС
Бразилия выделила пять приоритетов в рамках председательства в БРИКС - 18.01.2025, ПРАЙМ
Бразилия выделила пять приоритетов в рамках председательства в БРИКС
Бразилия выделила пять основных приоритетов в рамках председательства в БРИКС, включая работу над регулированием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает портал | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T12:33+0300
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бразилия
брикс
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Бразилия выделила пять основных приоритетов в рамках председательства в БРИКС, включая работу над регулированием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает портал G1. "Правительство президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы определило пять приоритетов... содействие инклюзивному и ответственному управлению искусственным интеллектом", - говорится в публикации. Как отмечает портал, среди приоритетов также есть содействие торговле и инвестициям между странами БРИКС путем разработки новых платежных средств, совершенствование финансовых структур для решения проблемы изменения климата. Еще одним приоритетом стало поощрение проектов сотрудничества между странами глобального Юга, особенно в сфере здравоохранения. Бразилия также считает важным обратить внимание на институциональное укрепление БРИКС. По данным портала, Бразилия намерена активно работать в рамках БРИКС только в первой половине 2025 года, несмотря на то что она является председателем. Согласно информации портала, это связано с тем, что во второй половине года Бразилия будет принимать климатическую конференцию ООН COP30. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимала пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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россия, бразилия, брикс
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, БРИКС
12:33 18.01.2025
 
Бразилия выделила пять приоритетов в рамках председательства в БРИКС

G1: Бразилия назвала пять основных приоритетов в рамках председательства в БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Бразилия выделила пять основных приоритетов в рамках председательства в БРИКС, включая работу над регулированием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает портал G1.
"Правительство президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы определило пять приоритетов... содействие инклюзивному и ответственному управлению искусственным интеллектом", - говорится в публикации.
Как отмечает портал, среди приоритетов также есть содействие торговле и инвестициям между странами БРИКС путем разработки новых платежных средств, совершенствование финансовых структур для решения проблемы изменения климата. Еще одним приоритетом стало поощрение проектов сотрудничества между странами глобального Юга, особенно в сфере здравоохранения. Бразилия также считает важным обратить внимание на институциональное укрепление БРИКС.
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По данным портала, Бразилия намерена активно работать в рамках БРИКС только в первой половине 2025 года, несмотря на то что она является председателем. Согласно информации портала, это связано с тем, что во второй половине года Бразилия будет принимать климатическую конференцию ООН COP30.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимала пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
 
РОССИЯБРАЗИЛИЯБРИКС
 
 
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