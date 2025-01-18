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"Плод идиотизма". На Западе "восхитились" договором Британии с Украиной

"Плод идиотизма". На Западе "восхитились" договором Британии с Украиной - 18.01.2025, ПРАЙМ

"Плод идиотизма". На Западе "восхитились" договором Британии с Украиной

"Столетний договор" Великобритании и Украины, включая прописанные в нем гарантии, целиком и полностью основан на вымысле. Такое мнение в материале для издания... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T21:34+0300

2025-01-18T21:34+0300

2025-01-18T21:36+0300

политика

великобритания

украина

соглашение

экспертное мнение

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. "Столетний договор" Великобритании и Украины, включая прописанные в нем гарантии, целиком и полностью основан на вымысле. Такое мнение в материале для издания UnHerd высказал британский политолог, сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен.Не слишком обременяя себя заботой о деликатности употребляемых выражений, он подвергает недавно подписанный договор самой беспощадной критике: "Сама мысль, что что-либо в международных делах может быть гарантировано на сто лет вперед, — плод интеллектуального идиотизма".Этот "идиотизм", по его утверждению, коренится "в мистическом представлении о неких "Западе и НАТО", вечных и неизменных, которые до скончания веков враждуют с такой же неизменной Россией".Словно обращаясь к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, Ливен как бы вскользь напоминает, что за последние 250 лет Россия побывала и британским союзником, и противником."Увы, - сетует Ливен, - Стармер и его кабинет с историей не в ладах, — после чего предостерегает: - И Британия дорого заплатит за это".

https://1prime.ru/20250117/peskoy-854275568.html

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великобритания, украина, соглашение, экспертное мнение