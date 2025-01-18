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"Плод идиотизма". На Западе "восхитились" договором Британии с Украиной
"Плод идиотизма". На Западе "восхитились" договором Британии с Украиной - 18.01.2025, ПРАЙМ
"Плод идиотизма". На Западе "восхитились" договором Британии с Украиной
"Столетний договор" Великобритании и Украины, включая прописанные в нем гарантии, целиком и полностью основан на вымысле. Такое мнение в материале для издания... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T21:34+0300
2025-01-18T21:34+0300
2025-01-18T21:36+0300
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. "Столетний договор" Великобритании и Украины, включая прописанные в нем гарантии, целиком и полностью основан на вымысле. Такое мнение в материале для издания UnHerd высказал британский политолог, сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен.Не слишком обременяя себя заботой о деликатности употребляемых выражений, он подвергает недавно подписанный договор самой беспощадной критике: "Сама мысль, что что-либо в международных делах может быть гарантировано на сто лет вперед, — плод интеллектуального идиотизма".Этот "идиотизм", по его утверждению, коренится "в мистическом представлении о неких "Западе и НАТО", вечных и неизменных, которые до скончания веков враждуют с такой же неизменной Россией".Словно обращаясь к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, Ливен как бы вскользь напоминает, что за последние 250 лет Россия побывала и британским союзником, и противником."Увы, - сетует Ливен, - Стармер и его кабинет с историей не в ладах, — после чего предостерегает: - И Британия дорого заплатит за это".
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, соглашение, экспертное мнение
"Плод идиотизма". На Западе "восхитились" договором Британии с Украиной
UnHerd: новое соглашение Украины с Британией построено на вымыслах
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ.
"Столетний договор" Великобритании и Украины, включая прописанные в нем гарантии, целиком и полностью основан на вымысле. Такое мнение в материале для издания UnHerd
высказал британский политолог, сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен.
Не слишком обременяя себя заботой о деликатности употребляемых выражений, он подвергает недавно подписанный договор самой беспощадной критике: "Сама мысль, что что-либо в международных делах может быть гарантировано на сто лет вперед, — плод интеллектуального идиотизма".
Этот "идиотизм", по его утверждению, коренится "в мистическом представлении о неких "Западе и НАТО", вечных и неизменных, которые до скончания веков враждуют с такой же неизменной Россией".
Словно обращаясь к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, Ливен как бы вскользь напоминает, что за последние 250 лет Россия побывала и британским союзником, и противником.
В Кремле осудили пункт о сотрудничестве Британии и Украины в Азовском море
"Увы, - сетует Ливен, - Стармер и его кабинет с историей не в ладах, — после чего предостерегает: - И Британия дорого заплатит за это".