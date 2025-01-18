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Эксперт рассказала о перспективах появления бухгалтера для физлиц

Эксперт рассказала о перспективах появления бухгалтера для физлиц - 18.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о перспективах появления бухгалтера для физлиц

Интерес россиян к инвестированию и способам накопления средств для диверсификации вложений возрос, однако после расширения ставок НДФЛ и введения долевого... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T04:37+0300

2025-01-18T04:37+0300

2025-01-18T04:37+0300

экономика

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Интерес россиян к инвестированию и способам накопления средств для диверсификации вложений возрос, однако после расширения ставок НДФЛ и введения долевого страхования жизни (ДСЖ) становится сложно разобраться самостоятельно во всех деталях, поэтому может потребоваться появление новой профессии - бухгалтера для физлиц, заявила РИА Новости эксперт в области налогообложения и основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. "Россияне в последние годы стали больше инвестировать и интересоваться различными способами накопления и приумножения средств, диверсифицировать вложения. Соответственно, усложняется и налоговый учет для физлиц. Изменения в налогообложении физлиц и введение ДСЖ открывают перспективы для появления новой профессии – бухгалтера для физических лиц", - считает эксперт. С этого года появилось значительно больше вариантов ставки "зарплатного" НДФЛ, и в некоторых случаях людям надо будет самостоятельно по ним отчитываться, поясняет Мемрук. "Например, если у физлица два работодателя и каждый из них удерживает НДФЛ по ставке 13%, но совокупный годовой доход обязывает такого работника исчислять налог по ставке 15%, то он должен самостоятельно сформировать и подать 3-НДФЛ по итогам года", - говорит эксперт. Одновременно, как отмечает Мемрук, заметен тренд на увеличение не только размера некоторых налоговых вычетов, но и их разновидностей. Так, с 1 января 2025 года в России заработало ДСЖ, которое сочетает в себе два компонента: страхование жизни и инвестирование в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). В ближайшее время для этого инструмента должна появиться законодательная база по налоговому вычету, отмечает эксперт. "Самому физлицу разобраться во всех нюансах может быть сложно: разные ставки НДФЛ с доходов (ведь для доходов от инвестирования тоже действует прогрессивная шкала, хоть и не такая большая), различные налоговые вычеты, в том числе инвестиционные. Поэтому в ближайшее время станет востребована профессия "бухгалтера для физических лиц". Такие специалисты могут не только помогать совершать разовые операции (например, по подготовке деклараций), но и вести полноценный учет налоговых обязательств физлица в течение года и предупреждать о налоговых рисках и возможностях", - заключила Мемрук. После принятых в прошлом году изменений в Налоговый кодекс, россияне с 1 января 2025 года платят налоги по пятиступенчатой шкале, которая предполагает сохранение ставки в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а затем плавное ее повышение до максимальной в 22%, по которой теперь платят самые богатые граждане страны. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июля законодательно обеспечить налоговый вычет по НДФЛ в отношении взносов на долевое страхование жизни.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, москва, владимир путин