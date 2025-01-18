https://1prime.ru/20250118/evropa-854297794.html
Раскрыто, когда Россия и страны Европы могут восстановить связи
Раскрыто, когда Россия и страны Европы могут восстановить связи - 18.01.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, когда Россия и страны Европы могут восстановить связи
Страны Европы, в частности Германия, могут восстановить связи с Россией в течение следующих десяти лет, однако для этого необходим диалог между элитами, заявил... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T08:27+0300
2025-01-18T08:27+0300
2025-01-18T08:56+0300
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Страны Европы, в частности Германия, могут восстановить связи с Россией в течение следующих десяти лет, однако для этого необходим диалог между элитами, заявил в интервью с РИА Новости журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.По словам Эскобара, его видные европейские собеседники, не входящие в нынешнюю брюссельскую элиту, уверены в возможностях восстановления отношений, особенно между Берлином и Москвой.В то же время аналитик отметил, что это, вероятно, будет зависеть от смены правительства в Германии и от нового диалога на высоком уровне между правящим классом ФРГ и России.Повторное сближение России со странами Евросоюза, в первую очередь с Францией и Германией, основными игроками ЕС, может произойти в течение десяти лет, считает Эскобар.
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россия, европа, сотрудничество
РОССИЯ, ЕВРОПА, сотрудничество
Раскрыто, когда Россия и страны Европы могут восстановить связи
Аналитик Эскобар: Россия и Европа могут в течение 10 лет восстановить связи
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Страны Европы, в частности Германия, могут восстановить связи с Россией в течение следующих десяти лет, однако для этого необходим диалог между элитами, заявил в интервью с РИА Новости журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.
По словам Эскобара, его видные европейские собеседники, не входящие в нынешнюю брюссельскую элиту, уверены в возможностях восстановления отношений, особенно между Берлином и Москвой.
В то же время аналитик отметил, что это, вероятно, будет зависеть от смены правительства в Германии и от нового диалога на высоком уровне между правящим классом ФРГ и России.
Повторное сближение России со странами Евросоюза, в первую очередь с Францией и Германией, основными игроками ЕС, может произойти в течение десяти лет, считает Эскобар.
В Европе выросли цены на газ