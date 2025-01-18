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Евросоюз вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России
Евросоюз вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России - 18.01.2025, ПРАЙМ
Евросоюз вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России
Евросоюз в ноябре прошлого года более чем вдвое нарастил импорт фармацевтической продукции в России в годовом выражении, а за январь-ноябрь он вырос почти на... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T10:24+0300
2025-01-18T10:24+0300
россия
европа
фармацевтика
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в ноябре прошлого года более чем вдвое нарастил импорт фармацевтической продукции в России в годовом выражении, а за январь-ноябрь он вырос почти на одну пятую, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Ноябрьские покупки союзом российской фармпродукции увеличились в 2,2 раза по сравнению с ноябрем 2023 года - до 4,5 миллиона евро. При этом за месяц импорт сократился на 23%. Суммарно за январь-ноябрь ЕС приобрел фармпродукции из РФ на 38,8 миллиона евро, что на 18% больше, чем 32,9 миллиона годом ранее. Больше всего в ноябре европейцы приобретали лекарственные средства - на 3,2 миллиона евро, а также сыворотки и вакцины - на 1,4 миллиона. При этом Россия по итогам ноября стала 23-й в общем импорте фармпродукции Евросоюзом. В тройке расположились Швейцария - с 3,13 миллиарда евро, США - с 3,09 миллиарда и Великобритания - с 529,6 миллиона евро.
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россия, европа, фармацевтика
РОССИЯ, ЕВРОПА, Фармацевтика
10:24 18.01.2025
 
Евросоюз вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России

Евросоюз в ноябре вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России

© РИА Новости . Евгений Козырев | Перейти в медиабанк" Выпуск препарата для борьбы с COVID-19 на Иркутском заводе "Фармасинтез"
 Выпуск препарата для борьбы с COVID-19 на Иркутском заводе Фармасинтез - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Евгений Козырев
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в ноябре прошлого года более чем вдвое нарастил импорт фармацевтической продукции в России в годовом выражении, а за январь-ноябрь он вырос почти на одну пятую, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Ноябрьские покупки союзом российской фармпродукции увеличились в 2,2 раза по сравнению с ноябрем 2023 года - до 4,5 миллиона евро. При этом за месяц импорт сократился на 23%.
Суммарно за январь-ноябрь ЕС приобрел фармпродукции из РФ на 38,8 миллиона евро, что на 18% больше, чем 32,9 миллиона годом ранее.
Больше всего в ноябре европейцы приобретали лекарственные средства - на 3,2 миллиона евро, а также сыворотки и вакцины - на 1,4 миллиона.
При этом Россия по итогам ноября стала 23-й в общем импорте фармпродукции Евросоюзом. В тройке расположились Швейцария - с 3,13 миллиарда евро, США - с 3,09 миллиарда и Великобритания - с 529,6 миллиона евро.
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