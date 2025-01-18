https://1prime.ru/20250118/evropa-854298754.html
Евросоюз вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России
Евросоюз вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России - 18.01.2025, ПРАЙМ
Евросоюз вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России
Евросоюз в ноябре прошлого года более чем вдвое нарастил импорт фармацевтической продукции в России в годовом выражении, а за январь-ноябрь он вырос почти на... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T10:24+0300
2025-01-18T10:24+0300
2025-01-18T10:24+0300
россия
европа
фармацевтика
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/84/832958430_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c430e6bbc99595fe397ea7e93e686e9c.jpg
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в ноябре прошлого года более чем вдвое нарастил импорт фармацевтической продукции в России в годовом выражении, а за январь-ноябрь он вырос почти на одну пятую, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Ноябрьские покупки союзом российской фармпродукции увеличились в 2,2 раза по сравнению с ноябрем 2023 года - до 4,5 миллиона евро. При этом за месяц импорт сократился на 23%. Суммарно за январь-ноябрь ЕС приобрел фармпродукции из РФ на 38,8 миллиона евро, что на 18% больше, чем 32,9 миллиона годом ранее. Больше всего в ноябре европейцы приобретали лекарственные средства - на 3,2 миллиона евро, а также сыворотки и вакцины - на 1,4 миллиона. При этом Россия по итогам ноября стала 23-й в общем импорте фармпродукции Евросоюзом. В тройке расположились Швейцария - с 3,13 миллиарда евро, США - с 3,09 миллиарда и Великобритания - с 529,6 миллиона евро.
https://1prime.ru/20241017/aktsii-852234113.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/84/832958430_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0de19a431cd34c829d372f55b2150f7d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, фармацевтика
РОССИЯ, ЕВРОПА, Фармацевтика
Евросоюз вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России
Евросоюз в ноябре вдвое нарастил покупки фармацевтической продукции в России
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в ноябре прошлого года более чем вдвое нарастил импорт фармацевтической продукции в России в годовом выражении, а за январь-ноябрь он вырос почти на одну пятую, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Ноябрьские покупки союзом российской фармпродукции увеличились в 2,2 раза по сравнению с ноябрем 2023 года - до 4,5 миллиона евро. При этом за месяц импорт сократился на 23%.
Суммарно за январь-ноябрь ЕС приобрел фармпродукции из РФ на 38,8 миллиона евро, что на 18% больше, чем 32,9 миллиона годом ранее.
Больше всего в ноябре европейцы приобретали лекарственные средства - на 3,2 миллиона евро, а также сыворотки и вакцины - на 1,4 миллиона.
При этом Россия по итогам ноября стала 23-й в общем импорте фармпродукции Евросоюзом. В тройке расположились Швейцария - с 3,13 миллиарда евро, США - с 3,09 миллиарда и Великобритания - с 529,6 миллиона евро.
Акции "Озон Фармацевтики" на Мосбирже торгуются немного дешевле IPO