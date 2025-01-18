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Fesco: снижение грузопотоков в Китае не повлияет на мировую логистику

Fesco: снижение грузопотоков в Китае не повлияет на мировую логистику - 18.01.2025, ПРАЙМ

Fesco: снижение грузопотоков в Китае не повлияет на мировую логистику

Снижение грузопотоков в период китайского Нового года, который в этом году празднуется 29 января, не повлияет на мировую логистику, так как перевозчики и... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T05:53+0300

2025-01-18T05:53+0300

2025-01-18T05:53+0300

бизнес

китай

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дальний восток

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Снижение грузопотоков в период китайского Нового года, который в этом году празднуется 29 января, не повлияет на мировую логистику, так как перевозчики и клиенты адаптировались и подготовились к сезону, рассказал РИА Новости коммерческий директор "Феско Интегрированный Транспорт" (входит в группу Fesco) Алексей Кравченко. "Когда жители Китая и других азиатских стран отмечают новогодние празднества, грузопотоки хоть и снижаются, но на мировую логистику не влияют, потому что перевозчики и клиенты адаптировались и готовы к этому повторяющемуся из года в год сезону", - сказал он. Кравченко отметил, что в текущем году пикового сезона в преддверии китайского Нового года на российском контейнерном рынке не наблюдается. Это связано с тем, что клиенты размещали заявки на перевозку заранее. Таким образом, оживление грузопотоков наблюдалось еще в ноябре-декабре. Контейнерные линии тоже заранее подготовились к Китайскому новому году. Так, была запланирована вместимость на судах, выстроено расписание морских сервисов, подготовлены перевозочные документы задолго до предстоящих праздников. В Asia Import Group отметили РИА Новости, что импортеры, которые планируют перевезти товары в РФ, еще успеют это сделать до празднований. В компании указали на возможные сложности с доставкой грузов из Китая в РФ, связанных с тем, что многие китайские компании перед праздником замедляют свою работу. "Забронировать в транспорте места для грузов из Китая лучше на этой неделе. А отгрузки произвести до 20 января. После этой даты есть риски увеличения сроков доставки: многие производители в КНР могут выпустить продукцию уже после праздника, который будет длиться с 29 января в течение 15 дней. То есть и товары придут в Россию уже значительно позже", - прокомментировали в компании. Директор европейско-азиатского направления "ПЭК: Global" Геннадий Чичин рассказал РИА Новости, что за месяц до китайского Нового года в ПЭК спрос на перевозки из Китая в РФ увеличился на 64%. На фоне роста объемов доставки увеличивается и загрузка транспортной инфраструктуры. "Наиболее критичная ситуация сложилась на морских и железнодорожных маршрутах. Нехватка инфраструктуры и провозных мощностей привела к тому, что в портах Дальнего Востока компании ожидают обработки и перестановки контейнеров с морского на ж/д транспорт не менее 25 дней. За ноябрь-первую половину января средний срок мультимодальной доставки (море и железная дорога) по сравнению с июлем-августом увеличился на 30%, до 55-60 дней", - добавил Чичин. По его словам, многие компании-отправители из Китая приостановят работу в штатном режиме в среднем за неделю до наступления праздников: 21-22 января, а отгрузки традиционно сократятся на 60-70%.

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бизнес, китай, рф, дальний восток