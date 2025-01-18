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Сийярто сообщил о рекордных поставках российского газа в Венгрию
Сийярто сообщил о рекордных поставках российского газа в Венгрию - 18.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто сообщил о рекордных поставках российского газа в Венгрию
В Венгрию за 2024 год поступили рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа из РФ по газопроводу "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T15:55+0300
2025-01-18T15:55+0300
2025-01-18T15:55+0300
экономика
поставки газа
россия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 18 янв - ПРАЙМ. В Венгрию за 2024 год поступили рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа из РФ по газопроводу "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа... и обеспечить в Венгрии одну из самых низких цен на газ", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.
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поставки газа, россия, петер сийярто
Экономика, поставки газа, РОССИЯ, Петер Сийярто
Сийярто сообщил о рекордных поставках российского газа в Венгрию
Сийярто: рекордные 7,6 млрд кубометров газа из РФ поступили в Венгрию за 2024 г
БУДАПЕШТ, 18 янв - ПРАЙМ. В Венгрию за 2024 год поступили рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа из РФ по газопроводу "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа... и обеспечить в Венгрии одну из самых низких цен на газ", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.
Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока"