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Сийярто сообщил о рекордных поставках российского газа в Венгрию

Сийярто сообщил о рекордных поставках российского газа в Венгрию - 18.01.2025, ПРАЙМ

Сийярто сообщил о рекордных поставках российского газа в Венгрию

В Венгрию за 2024 год поступили рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа из РФ по газопроводу "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T15:55+0300

2025-01-18T15:55+0300

2025-01-18T15:55+0300

экономика

поставки газа

россия

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 18 янв - ПРАЙМ. В Венгрию за 2024 год поступили рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа из РФ по газопроводу "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа... и обеспечить в Венгрии одну из самых низких цен на газ", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.

https://1prime.ru/20250113/siyyarto-854160926.html

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поставки газа, россия, петер сийярто