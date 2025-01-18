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Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине

Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине - 18.01.2025, ПРАЙМ

Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине

После отказа немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить Украине военную поддержку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула заседание. Об этом | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T11:07+0300

2025-01-18T11:07+0300

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германия

олаф шольц

анналена бербок

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. После отказа немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить Украине военную поддержку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула заседание. Об этом сообщает издание Bild."Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая", — говорится в статье.В этой связи газета разместила фото, созданную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.

https://1prime.ru/20250114/sholts-854183577.html

германия

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