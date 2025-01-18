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Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине
Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине - 18.01.2025, ПРАЙМ
Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине
После отказа немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить Украине военную поддержку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула заседание. Об этом | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T11:07+0300
2025-01-18T11:07+0300
2025-01-18T11:10+0300
германия
олаф шольц
анналена бербок
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. После отказа немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить Украине военную поддержку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула заседание. Об этом сообщает издание Bild."Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая", — говорится в статье.В этой связи газета разместила фото, созданную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
https://1prime.ru/20250114/sholts-854183577.html
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германия, олаф шольц, анналена бербок, украина, военная помощь украине
ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Анналена Бербок, УКРАИНА, военная помощь Украине
Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине
Bild: Бербок покинула заседание после отказа Шольца предоставить помощь Киеву
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. После отказа немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить Украине военную поддержку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула заседание. Об этом сообщает издание Bild.
"Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая", — говорится в статье.
В этой связи газета разместила фото, созданную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.
Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
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