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Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине
Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине - 18.01.2025, ПРАЙМ
Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине
После отказа немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить Украине военную поддержку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула заседание. Об этом | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T11:07+0300
2025-01-18T11:10+0300
германия
олаф шольц
анналена бербок
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. После отказа немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить Украине военную поддержку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула заседание. Об этом сообщает издание Bild."Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая", — говорится в статье.В этой связи газета разместила фото, созданную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
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германия, олаф шольц, анналена бербок, украина, военная помощь украине
ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Анналена Бербок, УКРАИНА, военная помощь Украине
11:07 18.01.2025 (обновлено: 11:10 18.01.2025)
 
Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине

Bild: Бербок покинула заседание после отказа Шольца предоставить помощь Киеву

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкА. Бербок
А. Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. После отказа немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить Украине военную поддержку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула заседание. Об этом сообщает издание Bild.

"Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая", — говорится в статье.
В этой связи газета разместила фото, созданную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.

Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
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ГЕРМАНИЯОлаф ШольцАнналена БербокУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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