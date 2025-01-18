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В Госдуме рассказали о доиндексации страховых пенсий - 18.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о доиндексации страховых пенсий
В Госдуме рассказали о доиндексации страховых пенсий - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о доиндексации страховых пенсий
Правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T02:31+0300
2025-01-18T02:31+0300
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светлана бессараб
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате. При этом страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. "С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%", - сказала Бессараб.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Светлана Бессараб, Госдума, Росстат, РОССТАТ
02:31 18.01.2025
 
В Госдуме рассказали о доиндексации страховых пенсий

Депутат Госдумы Бессараб: правительство может до 1 февраля доиндексировать пенсии

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате. При этом страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%.
"С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%", - сказала Бессараб.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФСветлана БессарабГосдумаРосстатРОССТАТ
 
 
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