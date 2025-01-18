https://1prime.ru/20250118/gosduma-854296720.html
В Госдуме рассказали о доиндексации страховых пенсий
В Госдуме рассказали о доиндексации страховых пенсий - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о доиндексации страховых пенсий
Правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T02:31+0300
2025-01-18T02:31+0300
2025-01-18T02:31+0300
экономика
россия
москва
рф
светлана бессараб
госдума
росстат
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854296720.jpg?1737156716
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате. При этом страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%.
"С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%", - сказала Бессараб.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рф, светлана бессараб, госдума, росстат, росстат
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Светлана Бессараб, Госдума, Росстат, РОССТАТ
В Госдуме рассказали о доиндексации страховых пенсий
Депутат Госдумы Бессараб: правительство может до 1 февраля доиндексировать пенсии
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате. При этом страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%.
"С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%", - сказала Бессараб.