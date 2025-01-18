https://1prime.ru/20250118/investitsii-854301013.html
Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов
Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов - 18.01.2025, ПРАЙМ
Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов
Инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов в... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T15:12+0300
2025-01-18T15:12+0300
2025-01-18T15:12+0300
экономика
инвестиции
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2774cc4fa992d6d04f4b98ce76578b0c.jpg
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов в субботу на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку. "Сейчас идет работа над новыми проектами. Ведутся работы по увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Мы предполагаем, что география экспорта газа в ближайшие годы будет расширяться. Турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 16 миллиардов долларов, а инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов", - добавил Байрамов. Он подчеркнул, что в Азербайджане действуют более 4 тысяч турецких компаний.
https://1prime.ru/20250107/azerbaydzhan-854070231.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_6dd077318e30e2f8e73d7597e0bae161.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инвестиции, турция
Экономика, инвестиции, ТУРЦИЯ
Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов
Байрамов: инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили $20 млрд
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов в субботу на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.
"Сейчас идет работа над новыми проектами. Ведутся работы по увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Мы предполагаем, что география экспорта газа в ближайшие годы будет расширяться. Турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 16 миллиардов долларов, а инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов", - добавил Байрамов.
Валютные резервы Азербайджана выросли за год до 72 миллиардов долларов
Он подчеркнул, что в Азербайджане действуют более 4 тысяч турецких компаний.