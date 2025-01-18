Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов - 18.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250118/investitsii-854301013.html
Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов
Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов - 18.01.2025, ПРАЙМ
Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов
Инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов в... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T15:12+0300
2025-01-18T15:12+0300
экономика
инвестиции
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2774cc4fa992d6d04f4b98ce76578b0c.jpg
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов в субботу на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку. "Сейчас идет работа над новыми проектами. Ведутся работы по увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Мы предполагаем, что география экспорта газа в ближайшие годы будет расширяться. Турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 16 миллиардов долларов, а инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов", - добавил Байрамов. Он подчеркнул, что в Азербайджане действуют более 4 тысяч турецких компаний.
https://1prime.ru/20250107/azerbaydzhan-854070231.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_6dd077318e30e2f8e73d7597e0bae161.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инвестиции, турция
Экономика, инвестиции, ТУРЦИЯ
15:12 18.01.2025
 
Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов

Байрамов: инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили $20 млрд

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Алена Палажченко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов в субботу на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.
"Сейчас идет работа над новыми проектами. Ведутся работы по увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Мы предполагаем, что география экспорта газа в ближайшие годы будет расширяться. Турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 16 миллиардов долларов, а инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов", - добавил Байрамов.
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Валютные резервы Азербайджана выросли за год до 72 миллиардов долларов
7 января, 21:21
Он подчеркнул, что в Азербайджане действуют более 4 тысяч турецких компаний.
 
ЭкономикаинвестицииТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала