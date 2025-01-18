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Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов

Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов - 18.01.2025, ПРАЙМ

Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов

Инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов в... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T15:12+0300

2025-01-18T15:12+0300

2025-01-18T15:12+0300

экономика

инвестиции

турция

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов в субботу на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку. "Сейчас идет работа над новыми проектами. Ведутся работы по увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Мы предполагаем, что география экспорта газа в ближайшие годы будет расширяться. Турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 16 миллиардов долларов, а инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 миллиардов долларов", - добавил Байрамов. Он подчеркнул, что в Азербайджане действуют более 4 тысяч турецких компаний.

https://1prime.ru/20250107/azerbaydzhan-854070231.html

турция

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инвестиции, турция