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Почти 14 тонн мазута собраны у кормы судна "Волгонефть-239"
Почти 14 тонн мазута собраны у кормы судна "Волгонефть-239" - 18.01.2025, ПРАЙМ
Почти 14 тонн мазута собраны у кормы судна "Волгонефть-239"
Порядка 14 тонн мазута собрали у кормы танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в районе Керченского пролива. Об этом в своем Telegram-канале пишет... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T10:30+0300
2025-01-18T10:30+0300
2025-01-18T10:30+0300
происшествия
россия
разлив нефтепродуктов
керченский пролив
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Порядка 14 тонн мазута собрали у кормы танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в районе Керченского пролива. Об этом в своем Telegram-канале пишет МЧС. Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что специалисты федеральных и региональных служб завершили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера "Volgoneft-239". Вокруг корпуса судна была устроена искусственная насыпь протяженностью 400 метров."В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя собраны 16,27 тонны нефтесодержащих отходов, использованы 925 килограммов сорбента, у кормы танкера "Волгонефть-239" собраны почти 14 тонн мазута, использованы более 1 500 килограммов сорбента", - говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в Кубани введен режим ЧС федерального характера.10 января из "Волгонефть-239"", находящегося на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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россия, разлив нефтепродуктов, керченский пролив
Происшествия, РОССИЯ, разлив нефтепродуктов, Керченский пролив
Почти 14 тонн мазута собраны у кормы судна "Волгонефть-239"
МЧС: 14 тонн мазута собраны у кормы потерпевшего крушение судна "Волгонефть-239"
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Порядка 14 тонн мазута собрали у кормы танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в районе Керченского пролива. Об этом в своем Telegram-канале пишет МЧС.
Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что специалисты федеральных и региональных служб завершили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера "Volgoneft-239". Вокруг корпуса судна была устроена искусственная насыпь протяженностью 400 метров.
"В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя собраны 16,27 тонны нефтесодержащих отходов, использованы 925 килограммов сорбента, у кормы танкера "Волгонефть-239" собраны почти 14 тонн мазута, использованы более 1 500 килограммов сорбента", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в Кубани введен режим ЧС федерального характера.
10 января из "Волгонефть-239"", находящегося на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" закончат до конца января