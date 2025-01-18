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Почти 14 тонн мазута собраны у кормы судна "Волгонефть-239"

Почти 14 тонн мазута собраны у кормы судна "Волгонефть-239" - 18.01.2025, ПРАЙМ

Почти 14 тонн мазута собраны у кормы судна "Волгонефть-239"

Порядка 14 тонн мазута собрали у кормы танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в районе Керченского пролива. Об этом в своем Telegram-канале пишет... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T10:30+0300

2025-01-18T10:30+0300

2025-01-18T10:30+0300

происшествия

россия

разлив нефтепродуктов

керченский пролив

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Порядка 14 тонн мазута собрали у кормы танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в районе Керченского пролива. Об этом в своем Telegram-канале пишет МЧС. Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что специалисты федеральных и региональных служб завершили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера "Volgoneft-239". Вокруг корпуса судна была устроена искусственная насыпь протяженностью 400 метров."В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя собраны 16,27 тонны нефтесодержащих отходов, использованы 925 килограммов сорбента, у кормы танкера "Волгонефть-239" собраны почти 14 тонн мазута, использованы более 1 500 килограммов сорбента", - говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в Кубани введен режим ЧС федерального характера.10 января из "Волгонефть-239"", находящегося на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://1prime.ru/20250117/mazut-854283317.html

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россия, разлив нефтепродуктов, керченский пролив