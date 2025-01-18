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Этот металл стоит в миллионы раз дороже золота и дается не каждому

Этот металл стоит в миллионы раз дороже золота и дается не каждому - 18.01.2025, ПРАЙМ

Этот металл стоит в миллионы раз дороже золота и дается не каждому

Все металлы разнятся между собой не только по свойствам и назначению, но и по цене. На сегодняшний день самым дорогим из них является калифорний, стоимость... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T08:00+0300

2025-01-18T08:00+0300

2025-01-18T08:00+0300

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МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ. Все металлы разнятся между собой не только по свойствам и назначению, но и по цене. На сегодняшний день самым дорогим из них является калифорний, стоимость которого может достигать 70 миллионов долларов за грамм.Примечательно, что калифорний в природе не встречается и собственных месторождений не образует. Он был получен искусственным путем в 1950 году учеными калифорнийского университета и производится только в двух странах мира – США и России.Для выработки калифорния плутоний или кюрий подвергают облучению нейтронами в атомном реакторе в течение длительного периода времени, поэтому объемы его выпуска сравнительно скромные – считанные микрограммы.Используется же калифорний в медицине – с его помощью проводят лучевую терапию раковых опухолей. Также он необходим в экспериментах в области ядерной физики, в поисках месторождений полезных ископаемых и т.п. Учитывая его огромную стоимость и радиоактивность, купить калифорний рядовой обыватель попросту не сможет.Впрочем, есть металлы, которые тоже являются дорогими, и они продаются в виде слитков в банках, - это золото, серебро, платина и палладий. Например, золото сегодня стоит порядка 2,7 тысяч долларов за тройскую унцию (или 87 долларов за грамм) и его цена растет с 2016 года. Платина и палладий более дешевы – 992 и 966 тысяч долларов за тройскую унцию соответственно (31,9 и 31,1 доллар за грамм).Лидером же по дешевизне является железо, точнее две группы его сплавов – чугун и сталь (в стали содержание углерода не превышает 2,14%, в чугуне оно находится в диапазоне 2,14-6,67%), причем сталь имеет куда более широкое применение, чем чугун, из-за большей прочности.Где ее только нет – она необходима для строительства жилых и промышленных зданий, прокладки и ремонта железнодорожных путей, выпуска корпусов автомобилей и стиральных машин, труб для бурения скважин, прокачки нефти и природного газа и др.Сталь производятся тремя способами. В первом случае железную руду вместе с коксом и известняком плавят в доменных печах с получением чугуна, который потом продувают кислородом для удаления лишнего углерода для выпуска стали. Потом из нее делают плоский прокат, арматуру, сварные и бесшовные трубы.Второй способ заключается в плавке железной руды в среде синтез-газа, благодаря чему не требуются ни кокс, не известняк. На выходе из специального агрегата получают прямовосстановленное железо, которое затем переплавляют в сталь в электропечах.В третьем случае плавке в электропечах подвергают стальной лом, очищенный от примесей.Всего в мире производится более 1,8 млрд тонн стали в год, их них примерно 1 млрд тонн – в Китае. Выпуск стали в нашей стране гораздо скромнее – 72-75 млн тонн.Стоимость стали, действительно невелика. Так, тонна строительной арматуры на российском рынке в настоящее время находится в районе 540 долларов (по нынешнему курсу рубля), оцинкованного листа – 1,1 тысяча долларов.Кстати, особых перспектив у стали для сильного подорожания пока не прослеживается – мощности по ее выплавке в мире избыточны, тогда как спрос слабоват. Возможно, цены на нее пойдут вверх через несколько месяцев, когда стартует очередной строительный сезон в Северной Америке, Европе, Азии и России.Автор – промышленный эксперт Леонид Хазанов

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Леонид Хазанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

мнения аналитиков, промышленность, сша, китай, металл, металлы