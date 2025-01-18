https://1prime.ru/20250118/mid-854302256.html

В МИД назвали пиар-акцией Киева соглашение Украины и Британии

В МИД назвали пиар-акцией Киева соглашение Украины и Британии - 18.01.2025, ПРАЙМ

В МИД назвали пиар-акцией Киева соглашение Украины и Британии

В России считают соглашение между Киевом и Лондоном о 100-летнем партнерстве пиар-акцией киевского режима. Такое заявление сделала пресс-секретарь российского... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T16:33+0300

2025-01-18T16:33+0300

2025-01-18T16:33+0300

россия

украина

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мид

мария захарова

азовское море

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В России считают соглашение между Киевом и Лондоном о 100-летнем партнерстве пиар-акцией киевского режима. Такое заявление сделала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, добавив, что это соглашение ничтожно для Москвы."Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", - следует из официального сообщения внешнеполитического ведомства.Кроме того, Захарова добавила, что сто лет является символическим, но мало к чему обязывающим сроком. По ее словам, в случае падения киевского режима или отставки премьера Британии Кира Стармера никто и не вспомнит о подписанном договоре. В то же время российский политик добавила, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне британские власти "клянутся в вековой поддержке укробандеровских неонацистов". В этой связи она выразила надежду на то, что хоть кому-то в Лондоне стыдно из-за этой ситуации.Захарова сообщила, что и Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море. По ее словам, российские власти будут жестко пресекать любые притязания на эту акваторию.

https://1prime.ru/20250117/britaniya-854283446.html

украина

великобритания

азовское море

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россия, украина, великобритания, мид, мария захарова, азовское море