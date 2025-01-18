Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД назвали пиар-акцией Киева соглашение Украины и Британии - 18.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250118/mid-854302256.html
В МИД назвали пиар-акцией Киева соглашение Украины и Британии
В МИД назвали пиар-акцией Киева соглашение Украины и Британии - 18.01.2025, ПРАЙМ
В МИД назвали пиар-акцией Киева соглашение Украины и Британии
В России считают соглашение между Киевом и Лондоном о 100-летнем партнерстве пиар-акцией киевского режима. Такое заявление сделала пресс-секретарь российского... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T16:33+0300
2025-01-18T16:33+0300
россия
украина
великобритания
мид
мария захарова
азовское море
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В России считают соглашение между Киевом и Лондоном о 100-летнем партнерстве пиар-акцией киевского режима. Такое заявление сделала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, добавив, что это соглашение ничтожно для Москвы."Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", - следует из официального сообщения внешнеполитического ведомства.Кроме того, Захарова добавила, что сто лет является символическим, но мало к чему обязывающим сроком. По ее словам, в случае падения киевского режима или отставки премьера Британии Кира Стармера никто и не вспомнит о подписанном договоре. В то же время российский политик добавила, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне британские власти "клянутся в вековой поддержке укробандеровских неонацистов". В этой связи она выразила надежду на то, что хоть кому-то в Лондоне стыдно из-за этой ситуации.Захарова сообщила, что и Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море. По ее словам, российские власти будут жестко пресекать любые притязания на эту акваторию.
https://1prime.ru/20250117/britaniya-854283446.html
украина
великобритания
азовское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, великобритания, мид, мария захарова, азовское море
РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, Мария Захарова, Азовское море
16:33 18.01.2025
 
В МИД назвали пиар-акцией Киева соглашение Украины и Британии

МИД: Москва видит соглашение Украины и Британии как пиар-акцию киевского режима

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В России считают соглашение между Киевом и Лондоном о 100-летнем партнерстве пиар-акцией киевского режима. Такое заявление сделала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, добавив, что это соглашение ничтожно для Москвы.
"Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", - следует из официального сообщения внешнеполитического ведомства.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Британия в 2025 году предоставит Украине рекордные 4,5 миллиарда фунтов
Вчера, 15:07
Кроме того, Захарова добавила, что сто лет является символическим, но мало к чему обязывающим сроком. По ее словам, в случае падения киевского режима или отставки премьера Британии Кира Стармера никто и не вспомнит о подписанном договоре.
В то же время российский политик добавила, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне британские власти "клянутся в вековой поддержке укробандеровских неонацистов". В этой связи она выразила надежду на то, что хоть кому-то в Лондоне стыдно из-за этой ситуации.
Захарова сообщила, что и Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море. По ее словам, российские власти будут жестко пресекать любые притязания на эту акваторию.
 
РОССИЯУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯМИДМария ЗахароваАзовское море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала