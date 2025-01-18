https://1prime.ru/20250118/moshennichestvo-854301260.html

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - 18.01.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

В Министерстве внутренних дел России сообщили о новой мошеннической схеме через "голосования" в мессенджерах, передает Telegram-канал управления по организации... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T15:19+0300

2025-01-18T15:19+0300

2025-01-18T15:28+0300

мошенничество

мвд

telegram

мошенничество

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В Министерстве внутренних дел России сообщили о новой мошеннической схеме через "голосования" в мессенджерах, передает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как сообщили правоохранители, мошенническая схема работает следующим образом: от знакомого, но давно не выходившего на связь контакта пользователю мессенджера приходит просьба за кого- или за что-либо проголосовать. И если пользователь кликает на ссылку для голосования, то вскоре лишается доступа к своему аккаунту.

https://1prime.ru/20250103/telegram-854016709.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, telegram, мошенничество