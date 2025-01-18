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В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - 18.01.2025, ПРАЙМ
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В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - 18.01.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
В Министерстве внутренних дел России сообщили о новой мошеннической схеме через "голосования" в мессенджерах, передает Telegram-канал управления по организации... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T15:19+0300
2025-01-18T15:28+0300
мошенничество
мвд
telegram
мошенничество
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В Министерстве внутренних дел России сообщили о новой мошеннической схеме через "голосования" в мессенджерах, передает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как сообщили правоохранители, мошенническая схема работает следующим образом: от знакомого, но давно не выходившего на связь контакта пользователю мессенджера приходит просьба за кого- или за что-либо проголосовать. И если пользователь кликает на ссылку для голосования, то вскоре лишается доступа к своему аккаунту.
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мвд, telegram, мошенничество
Мошенничество, МВД, Telegram, мошенничество
15:19 18.01.2025 (обновлено: 15:28 18.01.2025)
 
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram через лжеголосования

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В Министерстве внутренних дел России сообщили о новой мошеннической схеме через "голосования" в мессенджерах, передает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как сообщили правоохранители, мошенническая схема работает следующим образом: от знакомого, но давно не выходившего на связь контакта пользователю мессенджера приходит просьба за кого- или за что-либо проголосовать. И если пользователь кликает на ссылку для голосования, то вскоре лишается доступа к своему аккаунту.
Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
В мессенджере Telegram появились новые функции
3 января, 18:47
 
МошенничествоМВДTelegramмошенничество
 
 
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