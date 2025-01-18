https://1prime.ru/20250118/moshennichestvo-854301260.html
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - 18.01.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
В Министерстве внутренних дел России сообщили о новой мошеннической схеме через "голосования" в мессенджерах, передает Telegram-канал управления по организации... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T15:19+0300
2025-01-18T15:19+0300
2025-01-18T15:28+0300
мошенничество
мвд
telegram
мошенничество
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_3ee4c1c8d2b3e6e715d6368c0340d8bb.jpg
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В Министерстве внутренних дел России сообщили о новой мошеннической схеме через "голосования" в мессенджерах, передает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как сообщили правоохранители, мошенническая схема работает следующим образом: от знакомого, но давно не выходившего на связь контакта пользователю мессенджера приходит просьба за кого- или за что-либо проголосовать. И если пользователь кликает на ссылку для голосования, то вскоре лишается доступа к своему аккаунту.
https://1prime.ru/20250103/telegram-854016709.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bffc7aa2c85d6e640c1bf7341d3cd6ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд, telegram, мошенничество
Мошенничество, МВД, Telegram, мошенничество
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram через лжеголосования
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. В Министерстве внутренних дел России сообщили о новой мошеннической схеме через "голосования" в мессенджерах, передает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как сообщили правоохранители, мошенническая схема работает следующим образом: от знакомого, но давно не выходившего на связь контакта пользователю мессенджера приходит просьба за кого- или за что-либо проголосовать. И если пользователь кликает на ссылку для голосования, то вскоре лишается доступа к своему аккаунту.
В мессенджере Telegram появились новые функции