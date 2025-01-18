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РФ и ОАЭ подписали проект соглашения об избежании двойного налогообложения - 18.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250118/nalogooblozhenie-854303593.html
РФ и ОАЭ подписали проект соглашения об избежании двойного налогообложения
РФ и ОАЭ подписали проект соглашения об избежании двойного налогообложения - 18.01.2025, ПРАЙМ
РФ и ОАЭ подписали проект соглашения об избежании двойного налогообложения
Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения, стороны договорились предпринять все возможные усилия, чтобы соглашение... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T20:31+0300
2025-01-18T20:31+0300
экономика
россия
оаэ
двойное налогообложение
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения, стороны договорились предпринять все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 2026 года, сообщается на сайте Минфина РФ. "В Дубае завершился финальный раунд переговоров между делегациями министерств финансов России и ОАЭ, по результатам которого был парафирован проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращения уклонения от налогообложения", - говорится в материалах на сайте. "Стороны договорились о скорейшем выходе на подписание соглашения, а также заверили друг друга, что будут предприняты все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 1 января 2026 года", - отмечается там. С российской стороны документ парафирован статс-секретарем – заместителем министра финансов Алексеем Сазановым, со стороны ОАЭ – заместителем министра финансов Юнисом Хаджи Аль Хури, сообщили в Минфине. "Новое соглашение будет охватывать помимо государственных компаний и структур также частный бизнес и физических лиц", - поясняется в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что этот шаг подчеркивает приверженность стран к укреплению экономического и налогового сотрудничества, стимулированию торговли и взаимных инвестиций с помощью создания благоприятной среды для работы бизнеса и граждан. "Взаимодействие России и ОАЭ расширяется с каждым днем, охватывая различные сферы - экономику, финансовый сектор, торговлю. Соглашение об избежании двойного налогообложения станет еще одним этапом в этой работе теперь и в налоговой сфере. Мы провели несколько раундов переговоров с партнерами из Арабских Эмиратов и достигли договоренностей по условиям соглашения, которые устраивают обе стороны и будут стимулировать рост экономического сотрудничества между нашими странами. Хотел бы отметить дружеский диалог, который сложился с коллегами, что позволило нам достичь результата", – подвел итоги переговоров Сазанов, его слова приводятся в материалах Минфина.
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россия, оаэ, двойное налогообложение
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, Двойное налогообложение
20:31 18.01.2025
 
РФ и ОАЭ подписали проект соглашения об избежании двойного налогообложения

Минфин:РФ и ОАЭ подписали проект договора об избежании двойного налогообложения

© Фото : Unsplash/Tommy den ReijerАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© Фото : Unsplash/Tommy den Reijer
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения, стороны договорились предпринять все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 2026 года, сообщается на сайте Минфина РФ.
"В Дубае завершился финальный раунд переговоров между делегациями министерств финансов России и ОАЭ, по результатам которого был парафирован проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращения уклонения от налогообложения", - говорится в материалах на сайте.
"Стороны договорились о скорейшем выходе на подписание соглашения, а также заверили друг друга, что будут предприняты все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 1 января 2026 года", - отмечается там.
С российской стороны документ парафирован статс-секретарем – заместителем министра финансов Алексеем Сазановым, со стороны ОАЭ – заместителем министра финансов Юнисом Хаджи Аль Хури, сообщили в Минфине. "Новое соглашение будет охватывать помимо государственных компаний и структур также частный бизнес и физических лиц", - поясняется в сообщении ведомства.
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Там подчеркнули, что этот шаг подчеркивает приверженность стран к укреплению экономического и налогового сотрудничества, стимулированию торговли и взаимных инвестиций с помощью создания благоприятной среды для работы бизнеса и граждан.
"Взаимодействие России и ОАЭ расширяется с каждым днем, охватывая различные сферы - экономику, финансовый сектор, торговлю. Соглашение об избежании двойного налогообложения станет еще одним этапом в этой работе теперь и в налоговой сфере. Мы провели несколько раундов переговоров с партнерами из Арабских Эмиратов и достигли договоренностей по условиям соглашения, которые устраивают обе стороны и будут стимулировать рост экономического сотрудничества между нашими странами. Хотел бы отметить дружеский диалог, который сложился с коллегами, что позволило нам достичь результата", – подвел итоги переговоров Сазанов, его слова приводятся в материалах Минфина.
 
ЭкономикаРОССИЯОАЭДвойное налогообложение
 
 
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