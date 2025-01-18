https://1prime.ru/20250118/naselenie-854304522.html

Депутат Рады оценил численность населения Украины

Депутат Рады оценил численность населения Украины - 18.01.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады оценил численность населения Украины

Население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек. Своими расчетами в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T22:54+0300

2025-01-18T22:54+0300

2025-01-18T23:16+0300

украина

численность населения

оценка

https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек. Своими расчетами в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в связи с обвинением в государственной измене.За основу расчетов он взял показатель потребления на Украине зерна. Исходя из того, что по итогам 2024 года этот показатель сократился до 6 млн тонн, депутат пришел к выводу, что "количество населения на Украине можно предположить в районе 21-24 миллионов человек".При этом он подчеркнул, что полученный им показатель "примерно вдвое меньше официальной статистики".Весной минувшего года украинские СМИ провели анализ данных Минсоцполитики Украины по демографическому развитию страны и опубликовали полученный результат. Как выяснилось, уровень рождаемости на Украине достиг минимума за последние 300 лет. При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в январе 2024 года сообщил, что украинское население сократилось в 2,5 раза относительно уровня 2014 года.В августе 2024 года Владимир Зеленский заявил о рекордном оттоке населения с Украины и создании нового министерства по работе с покинувшими страну гражданами.

https://1prime.ru/20240126/842900728.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, численность населения, оценка