Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады оценил численность населения Украины - 18.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250118/naselenie-854304522.html
Депутат Рады оценил численность населения Украины
Депутат Рады оценил численность населения Украины - 18.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады оценил численность населения Украины
Население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек. Своими расчетами в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T22:54+0300
2025-01-18T23:16+0300
украина
численность населения
оценка
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек. Своими расчетами в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в связи с обвинением в государственной измене.За основу расчетов он взял показатель потребления на Украине зерна. Исходя из того, что по итогам 2024 года этот показатель сократился до 6 млн тонн, депутат пришел к выводу, что "количество населения на Украине можно предположить в районе 21-24 миллионов человек".При этом он подчеркнул, что полученный им показатель "примерно вдвое меньше официальной статистики".Весной минувшего года украинские СМИ провели анализ данных Минсоцполитики Украины по демографическому развитию страны и опубликовали полученный результат. Как выяснилось, уровень рождаемости на Украине достиг минимума за последние 300 лет. При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в январе 2024 года сообщил, что украинское население сократилось в 2,5 раза относительно уровня 2014 года.В августе 2024 года Владимир Зеленский заявил о рекордном оттоке населения с Украины и создании нового министерства по работе с покинувшими страну гражданами.
https://1prime.ru/20240126/842900728.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, численность населения, оценка
УКРАИНА, численность населения, оценка
22:54 18.01.2025 (обновлено: 23:16 18.01.2025)
 
Депутат Рады оценил численность населения Украины

Депутат Рады Дубинский: население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек. Своими расчетами в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в связи с обвинением в государственной измене.
За основу расчетов он взял показатель потребления на Украине зерна. Исходя из того, что по итогам 2024 года этот показатель сократился до 6 млн тонн, депутат пришел к выводу, что "количество населения на Украине можно предположить в районе 21-24 миллионов человек".
При этом он подчеркнул, что полученный им показатель "примерно вдвое меньше официальной статистики".
Весной минувшего года украинские СМИ провели анализ данных Минсоцполитики Украины по демографическому развитию страны и опубликовали полученный результат. Как выяснилось, уровень рождаемости на Украине достиг минимума за последние 300 лет. При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в январе 2024 года сообщил, что украинское население сократилось в 2,5 раза относительно уровня 2014 года.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Росстат подсчитал численность населения России на 1 января 2024 года
26 января 2024, 15:24
В августе 2024 года Владимир Зеленский заявил о рекордном оттоке населения с Украины и создании нового министерства по работе с покинувшими страну гражданами.
 
УКРАИНАчисленность населенияоценка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала