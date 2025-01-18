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Депутат Рады оценил численность населения Украины
Депутат Рады оценил численность населения Украины - 18.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады оценил численность населения Украины
Население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек. Своими расчетами в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T22:54+0300
2025-01-18T22:54+0300
2025-01-18T23:16+0300
украина
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек. Своими расчетами в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в связи с обвинением в государственной измене.За основу расчетов он взял показатель потребления на Украине зерна. Исходя из того, что по итогам 2024 года этот показатель сократился до 6 млн тонн, депутат пришел к выводу, что "количество населения на Украине можно предположить в районе 21-24 миллионов человек".При этом он подчеркнул, что полученный им показатель "примерно вдвое меньше официальной статистики".Весной минувшего года украинские СМИ провели анализ данных Минсоцполитики Украины по демографическому развитию страны и опубликовали полученный результат. Как выяснилось, уровень рождаемости на Украине достиг минимума за последние 300 лет. При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в январе 2024 года сообщил, что украинское население сократилось в 2,5 раза относительно уровня 2014 года.В августе 2024 года Владимир Зеленский заявил о рекордном оттоке населения с Украины и создании нового министерства по работе с покинувшими страну гражданами.
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украина, численность населения, оценка
УКРАИНА, численность населения, оценка
Депутат Рады оценил численность населения Украины
Депутат Рады Дубинский: население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек. Своими расчетами в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в связи с обвинением в государственной измене.
За основу расчетов он взял показатель потребления на Украине зерна. Исходя из того, что по итогам 2024 года этот показатель сократился до 6 млн тонн, депутат пришел к выводу, что "количество населения на Украине можно предположить в районе 21-24 миллионов человек".
При этом он подчеркнул, что полученный им показатель "примерно вдвое меньше официальной статистики".
Весной минувшего года украинские СМИ провели анализ данных Минсоцполитики Украины по демографическому развитию страны и опубликовали полученный результат. Как выяснилось, уровень рождаемости на Украине достиг минимума за последние 300 лет. При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в январе 2024 года сообщил, что украинское население сократилось в 2,5 раза относительно уровня 2014 года.
Росстат подсчитал численность населения России на 1 января 2024 года
В августе 2024 года Владимир Зеленский заявил о рекордном оттоке населения с Украины и создании нового министерства по работе с покинувшими страну гражданами.