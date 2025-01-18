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Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря - 18.01.2025, ПРАЙМ
Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
Военные корабли Североатлантического альянса начали патрулировать Балтийское море в рамках операции "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), якобы для повышения... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T14:46+0300
2025-01-18T14:46+0300
россия
запад
нато
балтийское море
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Военные корабли Североатлантического альянса начали патрулировать Балтийское море в рамках операции "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), якобы для повышения осведомленности альянса в этом регионе. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. 14 января в Хельсинки прошел саммит стран альянса Балтийского региона с участием генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО запускает миссию под названием "Балтийский часовой", которая, как утверждается, повысит ситуационную осведомленность альянса в Балтийском море. В заявлении не уточняется, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в этом регионе. Миссия имеет бессрочный характер, как заявило верховное командование ОВС НАТО в Монсе.По данным телерадиокомпании, значительную роль в этой миссии играет сотрудничество военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии. При этом, как отмечается, на борту фрегата "Тромп" есть вертолет, который может вести наблюдение с моря, а также в миссии участвует гидролокационное судно, способное следить за происходящим на дне моря, включая инспекцию подводной инфраструктуры.Как заявил коммодор ВМС Нидерландов Арена Варнаара, ситуация тщательно отслеживается на случай непредвиденных обстоятельств, на которые нуно будет своевременно реагировать.Как отмечает ERR, несмотря на то, что корабли выполняют задачу патрулирования, необходимо учитывать, что они являются частью боевой группы НАТО, которая "при необходимости может применить силу".Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявил, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
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россия, запад, нато, балтийское море
РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО, Балтийское море
14:46 18.01.2025
 
Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря

ERR: военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Военные корабли Североатлантического альянса начали патрулировать Балтийское море в рамках операции "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), якобы для повышения осведомленности альянса в этом регионе. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
14 января в Хельсинки прошел саммит стран альянса Балтийского региона с участием генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО запускает миссию под названием "Балтийский часовой", которая, как утверждается, повысит ситуационную осведомленность альянса в Балтийском море. В заявлении не уточняется, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в этом регионе. Миссия имеет бессрочный характер, как заявило верховное командование ОВС НАТО в Монсе.
По данным телерадиокомпании, значительную роль в этой миссии играет сотрудничество военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии. При этом, как отмечается, на борту фрегата "Тромп" есть вертолет, который может вести наблюдение с моря, а также в миссии участвует гидролокационное судно, способное следить за происходящим на дне моря, включая инспекцию подводной инфраструктуры.
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Как заявил коммодор ВМС Нидерландов Арена Варнаара, ситуация тщательно отслеживается на случай непредвиденных обстоятельств, на которые нуно будет своевременно реагировать.
Как отмечает ERR, несмотря на то, что корабли выполняют задачу патрулирования, необходимо учитывать, что они являются частью боевой группы НАТО, которая "при необходимости может применить силу".
Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявил, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
 
РОССИЯЗАПАДНАТОБалтийское море
 
 
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