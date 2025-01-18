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Сийярто рассказал о строительстве нефтепровода между Венгрией и Словакией - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Сийярто рассказал о строительстве нефтепровода между Венгрией и Словакией
Сийярто рассказал о строительстве нефтепровода между Венгрией и Словакией - 18.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто рассказал о строительстве нефтепровода между Венгрией и Словакией
ГОТОВО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА МЕЖДУ ВЕНГРИЕЙ И СЕРБИЕЙ, ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН ЧЕРЕЗ 3 ГОДА - СИЙЯРТО | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T16:20+0300
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экономика
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ГОТОВО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА МЕЖДУ ВЕНГРИЕЙ И СЕРБИЕЙ, ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН ЧЕРЕЗ 3 ГОДА - СИЙЯРТО
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Экономика, нефтепровод
16:20 18.01.2025
 
Сийярто рассказал о строительстве нефтепровода между Венгрией и Словакией

Сийярто: нефтепровод между Венгрией и Словакией может быть построен через 3 года

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