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Сийярто рассказал о строительстве нефтепровода между Венгрией и Словакией
Сийярто рассказал о строительстве нефтепровода между Венгрией и Словакией - 18.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто рассказал о строительстве нефтепровода между Венгрией и Словакией
ГОТОВО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА МЕЖДУ ВЕНГРИЕЙ И СЕРБИЕЙ, ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН ЧЕРЕЗ 3 ГОДА - СИЙЯРТО | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T16:20+0300
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ГОТОВО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА МЕЖДУ ВЕНГРИЕЙ И СЕРБИЕЙ, ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН ЧЕРЕЗ 3 ГОДА - СИЙЯРТО
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Сийярто рассказал о строительстве нефтепровода между Венгрией и Словакией
Сийярто: нефтепровод между Венгрией и Словакией может быть построен через 3 года
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ГОТОВО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА МЕЖДУ ВЕНГРИЕЙ И СЕРБИЕЙ, ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН ЧЕРЕЗ 3 ГОДА - СИЙЯРТО