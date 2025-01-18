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Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию
Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию - 18.01.2025, ПРАЙМ
Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию
Эстонская компания Operail вновь перевозит грузы в Россию после приватизации, сообщает телерадиокомпания ERR | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T01:01+0300
2025-01-18T01:01+0300
бизнес
экономика
москва
индонезия
эстония
ес
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Эстонская компания Operail вновь перевозит грузы в Россию после приватизации, сообщает телерадиокомпания ERR "Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки - ранее правительство это запрещало", - говорится в сообщении. В руководстве компании утверждают, что все происходит на законных основаниях, и о нарушении санкций речи не идет. Отмечается, что речь идет о перевозках пальмового масла, которое судном прибывает из Индонезии, на эстонском терминале его перегружают в поезда и отправляют до погранпункта Койдула, где груз перехватывает российский перевозчик. В конце 2022 года правительство Эстонии запретило Operail перевозить российские и белорусские грузы с 1 января 2023 года, даже если они не попадают под санкции ЕС. Руководству предприятия было предписано отказаться от всех деловых отношений с Россией и Белоруссией, заменив их новыми направлениями бизнеса. Компания закончила 2022 финансовый год с чистым убытком в размере 16 миллионов евро при обороте в 61 миллион евро. В Operail пояснили, что отдельно не рассчитывали, какую часть оборота обеспечивали товары российского происхождения. Также пресс-служба отметила, что финансовые показатели нынешнего года, вероятнее всего, будут еще хуже.
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бизнес, москва, индонезия, эстония, ес
Бизнес, Экономика, МОСКВА, ИНДОНЕЗИЯ, ЭСТОНИЯ, ЕС
01:01 18.01.2025
 
Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию

ERR: эстонская Operail возобновила перевозки в Россию после приватизации

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Эстонская компания Operail вновь перевозит грузы в Россию после приватизации, сообщает телерадиокомпания ERR
"Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки - ранее правительство это запрещало", - говорится в сообщении.
В руководстве компании утверждают, что все происходит на законных основаниях, и о нарушении санкций речи не идет.
Отмечается, что речь идет о перевозках пальмового масла, которое судном прибывает из Индонезии, на эстонском терминале его перегружают в поезда и отправляют до погранпункта Койдула, где груз перехватывает российский перевозчик.
В конце 2022 года правительство Эстонии запретило Operail перевозить российские и белорусские грузы с 1 января 2023 года, даже если они не попадают под санкции ЕС. Руководству предприятия было предписано отказаться от всех деловых отношений с Россией и Белоруссией, заменив их новыми направлениями бизнеса.
Компания закончила 2022 финансовый год с чистым убытком в размере 16 миллионов евро при обороте в 61 миллион евро. В Operail пояснили, что отдельно не рассчитывали, какую часть оборота обеспечивали товары российского происхождения. Также пресс-служба отметила, что финансовые показатели нынешнего года, вероятнее всего, будут еще хуже.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВАИНДОНЕЗИЯЭСТОНИЯЕС
 
 
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