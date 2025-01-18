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Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию

Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию - 18.01.2025, ПРАЙМ

Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию

Эстонская компания Operail вновь перевозит грузы в Россию после приватизации, сообщает телерадиокомпания ERR | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T01:01+0300

2025-01-18T01:01+0300

2025-01-18T01:01+0300

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Эстонская компания Operail вновь перевозит грузы в Россию после приватизации, сообщает телерадиокомпания ERR "Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки - ранее правительство это запрещало", - говорится в сообщении. В руководстве компании утверждают, что все происходит на законных основаниях, и о нарушении санкций речи не идет. Отмечается, что речь идет о перевозках пальмового масла, которое судном прибывает из Индонезии, на эстонском терминале его перегружают в поезда и отправляют до погранпункта Койдула, где груз перехватывает российский перевозчик. В конце 2022 года правительство Эстонии запретило Operail перевозить российские и белорусские грузы с 1 января 2023 года, даже если они не попадают под санкции ЕС. Руководству предприятия было предписано отказаться от всех деловых отношений с Россией и Белоруссией, заменив их новыми направлениями бизнеса. Компания закончила 2022 финансовый год с чистым убытком в размере 16 миллионов евро при обороте в 61 миллион евро. В Operail пояснили, что отдельно не рассчитывали, какую часть оборота обеспечивали товары российского происхождения. Также пресс-служба отметила, что финансовые показатели нынешнего года, вероятнее всего, будут еще хуже.

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