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Украинских студентов готовят для провокаций в Белоруссии, сообщило подполье
Украинских студентов готовят для провокаций в Белоруссии, сообщило подполье - 18.01.2025, ПРАЙМ
Украинских студентов готовят для провокаций в Белоруссии, сообщило подполье
Киев собирается использовать украинских студентов для организации провокаций на выборах в Белоруссии. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T18:29+0300
2025-01-18T18:29+0300
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Киев собирается использовать украинских студентов для организации провокаций на выборах в Белоруссии. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, преподаватели ряда украинских вузов, в частности, Национального университета "Киево-Могилянская академия", связались с местным националистическим активом "из малолеток" и поставили "простую задачу" найти в России "таких же малолеток, которые за деньги готовы поджигать, митинговать и безобразничать в день выборов в Белоруссии".За то, что студенты будут в день выборов в Белоруссии "кидаться краской, орать, устраивать драки, митинговать", им обещали заплатить "американской зеленью", рассказал координатор подполья. Вместе с тем он отметил, что операция организована и курируется СБУ.С 21 по 25 января в Белоруссии пройдет досрочное голосование на президентских выборах, основным днем голосования выбрано 26 января.
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студенты, белоруссия
Политика, студенты, БЕЛОРУССИЯ
Украинских студентов готовят для провокаций в Белоруссии, сообщило подполье
Подполье: украинских студентов хотят использовать для провокаций в Белоруссии
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Киев собирается использовать украинских студентов для организации провокаций на выборах в Белоруссии. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, преподаватели ряда украинских вузов, в частности, Национального университета "Киево-Могилянская академия", связались с местным националистическим активом "из малолеток" и поставили "простую задачу" найти в России "таких же малолеток, которые за деньги готовы поджигать, митинговать и безобразничать в день выборов в Белоруссии".
За то, что студенты будут в день выборов в Белоруссии "кидаться краской, орать, устраивать драки, митинговать", им обещали заплатить "американской зеленью", рассказал координатор подполья.
Вместе с тем он отметил, что операция организована и курируется СБУ.
Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии
С 21 по 25 января в Белоруссии пройдет досрочное голосование на президентских выборах, основным днем голосования выбрано 26 января.