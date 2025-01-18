https://1prime.ru/20250118/provokatsii-854302922.html

Украинских студентов готовят для провокаций в Белоруссии, сообщило подполье

Украинских студентов готовят для провокаций в Белоруссии, сообщило подполье - 18.01.2025, ПРАЙМ

Украинских студентов готовят для провокаций в Белоруссии, сообщило подполье

Киев собирается использовать украинских студентов для организации провокаций на выборах в Белоруссии. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T18:29+0300

2025-01-18T18:29+0300

2025-01-18T18:30+0300

политика

студенты

белоруссия

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Киев собирается использовать украинских студентов для организации провокаций на выборах в Белоруссии. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, преподаватели ряда украинских вузов, в частности, Национального университета "Киево-Могилянская академия", связались с местным националистическим активом "из малолеток" и поставили "простую задачу" найти в России "таких же малолеток, которые за деньги готовы поджигать, митинговать и безобразничать в день выборов в Белоруссии".За то, что студенты будут в день выборов в Белоруссии "кидаться краской, орать, устраивать драки, митинговать", им обещали заплатить "американской зеленью", рассказал координатор подполья. Вместе с тем он отметил, что операция организована и курируется СБУ.С 21 по 25 января в Белоруссии пройдет досрочное голосование на президентских выборах, основным днем голосования выбрано 26 января.

https://1prime.ru/20250116/belorussiya-854248139.html

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студенты, белоруссия