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Пушков прокомментировал слова Каллас о санкциях против России - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Пушков прокомментировал слова Каллас о санкциях против России
Пушков прокомментировал слова Каллас о санкциях против России - 18.01.2025, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал слова Каллас о санкциях против России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в странах Евросоюза не смогли заметить, что их ослабляют санкции против РФ. | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T00:25+0300
2025-01-18T00:25+0300
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в странах Евросоюза не смогли заметить, что их ослабляют санкции против РФ. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России необходимо сохранить, так как они являются инструментом для Евросоюза. "В Брюсселе заявили, что ЕС не отменит санкции против России, поскольку это, мол, "ослабит его". Видимо, там за 3 года не заметили, что именно санкции против России и ослабляют прежде всего ЕС", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор предложил посмотреть на "темпы роста", кризис системных партий, инфляцию, закрытие предприятий в Германии, общее резкое снижение конкурентоспособности и плохие показатели экономики. "Так далеко в Брюсселе мысль не идет. Но то, что сама эта тема в 2025-м уже возникает, должно быть сигналом для "евролибералов"", - отметил Пушков. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, мировая экономика, рф, запад, москва, алексей пушков, кая каллас, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Алексей Пушков, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
00:25 18.01.2025
 
Пушков прокомментировал слова Каллас о санкциях против России

Пушков: в ЕС не заметили, что их ослабляют санкции против России

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в странах Евросоюза не смогли заметить, что их ослабляют санкции против РФ.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России необходимо сохранить, так как они являются инструментом для Евросоюза.
"В Брюсселе заявили, что ЕС не отменит санкции против России, поскольку это, мол, "ослабит его". Видимо, там за 3 года не заметили, что именно санкции против России и ослабляют прежде всего ЕС", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор предложил посмотреть на "темпы роста", кризис системных партий, инфляцию, закрытие предприятий в Германии, общее резкое снижение конкурентоспособности и плохие показатели экономики.
"Так далеко в Брюсселе мысль не идет. Но то, что сама эта тема в 2025-м уже возникает, должно быть сигналом для "евролибералов"", - отметил Пушков.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФЗАПАДМОСКВААлексей ПушковКая КалласВладимир ПутинЕС
 
 
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