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На Западе назвали главное условие для успешных переговоров Путина и Трампа - 18.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе назвали главное условие для успешных переговоров Путина и Трампа
На Западе назвали главное условие для успешных переговоров Путина и Трампа - 18.01.2025, ПРАЙМ
На Западе назвали главное условие для успешных переговоров Путина и Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп перед началом переговоров должен осознать, что Россия одержала победу в конфликте на Украине, написал профессор... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T09:57+0300
2025-01-18T09:57+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп перед началом переговоров должен осознать, что Россия одержала победу в конфликте на Украине, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.Таким образом, он отреагировал на пост бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Украина потерпела поражение. Он добавил, что вопрос заключается не в том, смогут ли российские военные продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они зайдут. "Это факт и реальная отправная точка для всех (успешных) мирных переговоров", — говорится в публикации.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявил, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже звучит требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
09:57 18.01.2025
 
На Западе назвали главное условие для успешных переговоров Путина и Трампа

Малинен: Трамп до переговоров должен понять, что РФ выиграла конфликт на Украине

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп перед началом переговоров должен осознать, что Россия одержала победу в конфликте на Украине, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
Таким образом, он отреагировал на пост бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Украина потерпела поражение. Он добавил, что вопрос заключается не в том, смогут ли российские военные продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они зайдут. "Это факт и реальная отправная точка для всех (успешных) мирных переговоров", — говорится в публикации.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявил, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже звучит требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
%Обложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
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