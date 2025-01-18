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"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине - 18.01.2025, ПРАЙМ
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"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине
"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине - 18.01.2025, ПРАЙМ
"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х обвинил западные средства массовой информации в распространении лжи о президенте... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T22:32+0300
2025-01-18T22:32+0300
политика
запад
сми
владимир путин
сво
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х обвинил западные средства массовой информации в распространении лжи о президенте РФ Владимире Путине и СВО."Politico распространяет дезинформацию? Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?", — вопросил профессор, комментируя соответствующее утверждение в публикации Politico.Вместе с тем Дизен указал на тот неоспоримый факт, что весной 2022 года Соединенные Штаты и Великобритания сорвали российско-украинские переговоры, хотя стороны были близки к подписанию мирного соглашения. При этом профессор почеркнул, что российский президент никогда не заявлял о том, что Россия завоюет Украину за три дня, отметив, что страны НАТО сделали очень многое, чтобы прекратить дипломатические контакты между противоборствующими сторонами и вооружить украинскую армию.
https://1prime.ru/20241219/putin-853724205.html
запад
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запад, сми, владимир путин, сво
Политика, ЗАПАД, СМИ, Владимир Путин, СВО
22:32 18.01.2025
 
"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине

Профессор Дизен: западные СМИ лгут о Путине и спецоперации на Украине

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х обвинил западные средства массовой информации в распространении лжи о президенте РФ Владимире Путине и СВО.
"Politico распространяет дезинформацию? Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?", — вопросил профессор, комментируя соответствующее утверждение в публикации Politico.
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Вместе с тем Дизен указал на тот неоспоримый факт, что весной 2022 года Соединенные Штаты и Великобритания сорвали российско-украинские переговоры, хотя стороны были близки к подписанию мирного соглашения. При этом профессор почеркнул, что российский президент никогда не заявлял о том, что Россия завоюет Украину за три дня, отметив, что страны НАТО сделали очень многое, чтобы прекратить дипломатические контакты между противоборствующими сторонами и вооружить украинскую армию.
 
ПолитикаЗАПАДСМИВладимир ПутинСВО
 
 
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