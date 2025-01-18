https://1prime.ru/20250118/putin-854304397.html

"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине

"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине - 18.01.2025, ПРАЙМ

"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х обвинил западные средства массовой информации в распространении лжи о президенте... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T22:32+0300

2025-01-18T22:32+0300

2025-01-18T22:32+0300

политика

запад

сми

владимир путин

сво

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х обвинил западные средства массовой информации в распространении лжи о президенте РФ Владимире Путине и СВО."Politico распространяет дезинформацию? Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?", — вопросил профессор, комментируя соответствующее утверждение в публикации Politico.Вместе с тем Дизен указал на тот неоспоримый факт, что весной 2022 года Соединенные Штаты и Великобритания сорвали российско-украинские переговоры, хотя стороны были близки к подписанию мирного соглашения. При этом профессор почеркнул, что российский президент никогда не заявлял о том, что Россия завоюет Украину за три дня, отметив, что страны НАТО сделали очень многое, чтобы прекратить дипломатические контакты между противоборствующими сторонами и вооружить украинскую армию.

https://1prime.ru/20241219/putin-853724205.html

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запад, сми, владимир путин, сво