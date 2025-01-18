https://1prime.ru/20250118/putin-854304397.html
"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине
"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине - 18.01.2025, ПРАЙМ
"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х обвинил западные средства массовой информации в распространении лжи о президенте... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T22:32+0300
2025-01-18T22:32+0300
2025-01-18T22:32+0300
политика
запад
сми
владимир путин
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853710046_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_6f313f03fce5651e8403ee968b724564.jpg
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х обвинил западные средства массовой информации в распространении лжи о президенте РФ Владимире Путине и СВО."Politico распространяет дезинформацию? Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?", — вопросил профессор, комментируя соответствующее утверждение в публикации Politico.Вместе с тем Дизен указал на тот неоспоримый факт, что весной 2022 года Соединенные Штаты и Великобритания сорвали российско-украинские переговоры, хотя стороны были близки к подписанию мирного соглашения. При этом профессор почеркнул, что российский президент никогда не заявлял о том, что Россия завоюет Украину за три дня, отметив, что страны НАТО сделали очень многое, чтобы прекратить дипломатические контакты между противоборствующими сторонами и вооружить украинскую армию.
https://1prime.ru/20241219/putin-853724205.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853710046_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_bf95c04fef6ea7ec07c733c7a30ccf5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, сми, владимир путин, сво
Политика, ЗАПАД, СМИ, Владимир Путин, СВО
"Где цитата?" На Западе обвинили свои СМИ в распространении лжи о Путине
Профессор Дизен: западные СМИ лгут о Путине и спецоперации на Украине
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х
обвинил западные средства массовой информации в распространении лжи о президенте РФ Владимире Путине и СВО.
"Politico распространяет дезинформацию? Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?", — вопросил профессор, комментируя соответствующее утверждение в публикации Politico.
"Он над нами издевается". Западные СМИ обиделись на Путина
Вместе с тем Дизен указал на тот неоспоримый факт, что весной 2022 года Соединенные Штаты и Великобритания сорвали российско-украинские переговоры, хотя стороны были близки к подписанию мирного соглашения. При этом профессор почеркнул, что российский президент никогда не заявлял о том, что Россия завоюет Украину за три дня, отметив, что страны НАТО сделали очень многое, чтобы прекратить дипломатические контакты между противоборствующими сторонами и вооружить украинскую армию.