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Рубль рискует попасть в курсовую турбулентность на следующей неделе

Рубль рискует попасть в курсовую турбулентность на следующей неделе - 18.01.2025, ПРАЙМ

Рубль рискует попасть в курсовую турбулентность на следующей неделе

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на первой полноценной рабочей неделе года продемонстрировал снижение. При этом волатильность сократилась,... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T09:15+0300

2025-01-18T09:15+0300

2025-01-18T09:15+0300

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на первой полноценной рабочей неделе года продемонстрировал снижение. При этом волатильность сократилась, особенно во второй половине недели. Курсовой недельный диапазон составил 13,72-13,998 рубля за юань. Курс китайской валюты на неделе сначала подрастал, а затем стабилизировался в узком диапазоне, так и не дойдя до уровня 14 рублей. На три дня роста юаня пришлось два дня его снижения.Рубль сначала снижался на фоне возобновления операций ЦБ РФ на рынке по покупке валюты для минфина в рамках бюджетного правила. Однако приближение курса в район психологического уровня сопротивления 14 рублей за юань увеличивало количество экспортеров, желающих конвертировать валюту под налоги или дивиденды по высокому курсу. Это сдерживало рост юаня по мере приближения к 14 рублям.Тем не менее, курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 36 копеек до 13,87 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 50 копеек до 102,41 рубля, евро – упал на 19 копеек, до 104,86 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли с исторического минимума по индикатору RUSFARCNY в -0,49% годовых до 0,19% годовых. Однако показатель все равно говорит об избытке юаней на бирже.Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,333 юаня до 7,363 юаня – в район максимумов с ноября 2007 года, однако затем сползла к 7,325 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,384 юаня, то есть с премией в 0,8% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели повысилась до 8,26 тысячи против 8,13 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ СПОЛЗАЛ НА САНКЦИЯХРубль начал полноценную рабочую неделю снижением против юаня. Российская валюта дешевела на санкционных новостях в отношении РФ. В прошлую пятницу США ввели санкции против сотни судов, участвующих в перевозке углеводородов из России, которые связаны с компаниями "Совкомфлот", "Роснефть" и "Газпром нефть". Это несет риски сокращения экспорта и соответственно - поступления валюты в страну.Игроки рынка также обратили внимание на оценки минфина РФ. Ведомство собирается направить на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля 70,2 миллиарда рублей, по 4,1 миллиарда рублей в день. С учетом ежедневных продаж иностранной валюты Центробанком на рынке в эквиваленте 8,86 миллиарда получается нетто-продажа в 4,76 миллиарда в день. До 15 января регулятор продает валюты на 3,41 миллиарда рублей в день. Это стало психологическим позитивом для рубля.Также Росстат сообщил, что инфляция в России в прошедшем году составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Впрочем, позитивно то, что в декабре она составила 1,32% за месяц после 1,43% в ноябре.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком стабилизации курса под отметкой 14 рублей за юань. Игроки рынка обратили внимание на то, что США частично разрешили операции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, банки "Санкт-Петербург" и "Зенит", а также с госкорпорацией ВЭБ. США частично разрешили операции и с рядом российских компаний, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть".При этом высокая ключевая ставка ЦБ РФ, как ориентир для вкладов, делает свое дело: рубли идут на сбережение, а не в валюту или в потребление. Годовой прирост рублевых депозитов россиян в отечественных банках в ноябре составил 29,9%, что отражает высокую сберегательную активность населения, оценил регулятор. Охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре, в основном за счет сокращения выдачи кредитов на срок более года, также заявил ЦБ.Такими образом, фундаментальная поддержка рублю сохраняется. Однако начало на следующей неделе полноценной работы Дональда Трампа на посту президента США таит в себе много неопределенностей геополитического характера, которые могут привести как к резкому взлету рубля, так и к его падению - на фоне эмоциональной реакции участников рынка на первые заявления 47-го президента США. Таким образом, ожидаемый коридор курса юаня на Мосбирже расширяется до 13-14,5 рубля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют, рубль