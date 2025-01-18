https://1prime.ru/20250118/rumyniya-854300405.html
В Румынии обвинили Россию в саботаже
В Румынии обвинили Россию в саботаже - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Румынии обвинили Россию в саботаже
Румынская служба информации (РСИ) утверждает, что задержан иностранец, который якобы по указанию Российской Федерации планировал совершить акт саботажа на... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T13:24+0300
2025-01-18T13:24+0300
2025-01-18T13:24+0300
россия
румыния
саботаж
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg
КИШИНЕВ, 18 янв - ПРАЙМ. Румынская служба информации (РСИ) утверждает, что задержан иностранец, который якобы по указанию Российской Федерации планировал совершить акт саботажа на территории Румынии.При этом заявления ведомства не подкреплены никакими доказательствами. В сообщении, размещенном на сайте службы, говорится, что "РСИ сорвала операцию по саботажу", якобы "организованную Российской Федерацией на территории Румынии". Уточняется, что благодаря сотрудничеству с европейскими разведывательными службами и собственным мерам, РСИ удалось оперативно идентифицировать гражданина Колумбии Луиса Альфонсо Мурильо Диоса, который прибыл в Румынию в конце июля с целью проведения диверсионных акций. Также сообщается, что иностранца задержали 30 июля 2024 года. Утверждается, что "полученные РСИ в ходе разведывательного расследования данные подтверждают принадлежность гражданина Колумбии к разветвленной сети диверсантов, нацеленной на европейские страны", которая якобы "через посредников" контролируется Российской Федерацией. При этом не приводится никаких доказательств связи задержанного с РФ. По данным РСИ, дело колумбийца направлено в суд по обвинению в совершении преступления против национальной безопасности.
https://1prime.ru/20250118/vino-854297530.html
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_b13a8104c0ec5413345b639d67e272dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, румыния, саботаж
В Румынии обвинили Россию в саботаже
РСИ: планировавшего саботаж якобы по указанию РФ колумбийца задержали
КИШИНЕВ, 18 янв - ПРАЙМ. Румынская служба информации (РСИ) утверждает, что задержан иностранец, который якобы по указанию Российской Федерации планировал совершить акт саботажа на территории Румынии.
При этом заявления ведомства не подкреплены никакими доказательствами.
В сообщении, размещенном на сайте службы, говорится, что "РСИ сорвала операцию по саботажу", якобы "организованную Российской Федерацией на территории Румынии".
Уточняется, что благодаря сотрудничеству с европейскими разведывательными службами и собственным мерам, РСИ удалось оперативно идентифицировать гражданина Колумбии Луиса Альфонсо Мурильо Диоса, который прибыл в Румынию в конце июля с целью проведения диверсионных акций.
Россия вдвое сократила импорт европейского вина
Также сообщается, что иностранца задержали 30 июля 2024 года. Утверждается, что "полученные РСИ в ходе разведывательного расследования данные подтверждают принадлежность гражданина Колумбии к разветвленной сети диверсантов, нацеленной на европейские страны", которая якобы "через посредников" контролируется Российской Федерацией.
При этом не приводится никаких доказательств связи задержанного с РФ. По данным РСИ, дело колумбийца направлено в суд по обвинению в совершении преступления против национальной безопасности.