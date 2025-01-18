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В Румынии обвинили Россию в саботаже - 18.01.2025, ПРАЙМ
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В Румынии обвинили Россию в саботаже
В Румынии обвинили Россию в саботаже - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Румынии обвинили Россию в саботаже
Румынская служба информации (РСИ) утверждает, что задержан иностранец, который якобы по указанию Российской Федерации планировал совершить акт саботажа на... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T13:24+0300
2025-01-18T13:24+0300
россия
румыния
саботаж
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КИШИНЕВ, 18 янв - ПРАЙМ. Румынская служба информации (РСИ) утверждает, что задержан иностранец, который якобы по указанию Российской Федерации планировал совершить акт саботажа на территории Румынии.При этом заявления ведомства не подкреплены никакими доказательствами. В сообщении, размещенном на сайте службы, говорится, что "РСИ сорвала операцию по саботажу", якобы "организованную Российской Федерацией на территории Румынии". Уточняется, что благодаря сотрудничеству с европейскими разведывательными службами и собственным мерам, РСИ удалось оперативно идентифицировать гражданина Колумбии Луиса Альфонсо Мурильо Диоса, который прибыл в Румынию в конце июля с целью проведения диверсионных акций. Также сообщается, что иностранца задержали 30 июля 2024 года. Утверждается, что "полученные РСИ в ходе разведывательного расследования данные подтверждают принадлежность гражданина Колумбии к разветвленной сети диверсантов, нацеленной на европейские страны", которая якобы "через посредников" контролируется Российской Федерацией. При этом не приводится никаких доказательств связи задержанного с РФ. По данным РСИ, дело колумбийца направлено в суд по обвинению в совершении преступления против национальной безопасности.
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россия, румыния, саботаж
РОССИЯ, РУМЫНИЯ, Саботаж
13:24 18.01.2025
 
В Румынии обвинили Россию в саботаже

РСИ: планировавшего саботаж якобы по указанию РФ колумбийца задержали

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© fotolia.com / VigiePH
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КИШИНЕВ, 18 янв - ПРАЙМ. Румынская служба информации (РСИ) утверждает, что задержан иностранец, который якобы по указанию Российской Федерации планировал совершить акт саботажа на территории Румынии.
При этом заявления ведомства не подкреплены никакими доказательствами.
В сообщении, размещенном на сайте службы, говорится, что "РСИ сорвала операцию по саботажу", якобы "организованную Российской Федерацией на территории Румынии".
Уточняется, что благодаря сотрудничеству с европейскими разведывательными службами и собственным мерам, РСИ удалось оперативно идентифицировать гражданина Колумбии Луиса Альфонсо Мурильо Диоса, который прибыл в Румынию в конце июля с целью проведения диверсионных акций.
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Также сообщается, что иностранца задержали 30 июля 2024 года. Утверждается, что "полученные РСИ в ходе разведывательного расследования данные подтверждают принадлежность гражданина Колумбии к разветвленной сети диверсантов, нацеленной на европейские страны", которая якобы "через посредников" контролируется Российской Федерацией.
При этом не приводится никаких доказательств связи задержанного с РФ. По данным РСИ, дело колумбийца направлено в суд по обвинению в совершении преступления против национальной безопасности.
 
РОССИЯРУМЫНИЯСаботаж
 
 
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