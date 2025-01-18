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Немецкий банк заплатит российской компании €273 млн при нарушении запрета - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Немецкий банк заплатит российской компании €273 млн при нарушении запрета
Немецкий банк заплатит российской компании €273 млн при нарушении запрета - 18.01.2025, ПРАЙМ
Немецкий банк заплатит российской компании €273 млн при нарушении запрета
Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с федерального банка земли Бавария Bayerische Landesbank в пользу ООО "Русхимальянс", совместного... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T15:51+0300
2025-01-18T15:52+0300
экономика
фрг
банк
русхимальянс
спор
суд
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с федерального банка земли Бавария Bayerische Landesbank в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", €273 млн в случае, если он нарушит установленный судом запрет на споры с российской компанией в зарубежных инстанциях, свидетельствуют материалы дела.Арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск "Русхимальянса", касающийся запрета немецкому банка на судебные споры с российской компанией за рубежом. В частности, суд запретил Bayerische Landesbank продолжать разбирательства в Международном арбитражном суде против "Русхимальянса" в связи с тремя банковскими гарантиями, которые были выданы осенью 2021 года. Вместе с тем немецкому банку, согласно судебному решению, отныне запрещаются разбирательства в британских государственных судах "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Этот запрет прямо касается разбирательства в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Bayerische Landesbank о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. Как указывается в определении арбитражного суда Санкт-Петербурга, если немецкий банк нарушит какой-либо из запретов, с него в пользу "Русхимальянса" будет взыскана судебная неустойка в размере €2,639 в рублях по курсу ЦБ РФ на день уплаты. Летом 2024 года питерский арбитраж удовлетворил иск "Русхимальянса" о взыскании с Bayerische Landesbank €273,2 млн (около 29 млрд рублей по текущему курсу) по трем выданным в 2021 году банковским гарантиям. Ранее суд арестовал активы банка-ответчика в пределах указанной суммы.Спорные гарантии были выданы немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам строительства газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области.
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фрг, банк, русхимальянс, спор, суд
Экономика, ФРГ, банк, Русхимальянс, спор, суд
15:51 18.01.2025 (обновлено: 15:52 18.01.2025)
 
Немецкий банк заплатит российской компании €273 млн при нарушении запрета

Нарушив судебный запрет, Bayerische Landesbank заплатит "Русхимальянсу" €273 млн

© AFP / John MacdougallФлаги Германии и России
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© AFP / John Macdougall
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с федерального банка земли Бавария Bayerische Landesbank в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", €273 млн в случае, если он нарушит установленный судом запрет на споры с российской компанией в зарубежных инстанциях, свидетельствуют материалы дела.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск "Русхимальянса", касающийся запрета немецкому банка на судебные споры с российской компанией за рубежом.
В частности, суд запретил Bayerische Landesbank продолжать разбирательства в Международном арбитражном суде против "Русхимальянса" в связи с тремя банковскими гарантиями, которые были выданы осенью 2021 года. Вместе с тем немецкому банку, согласно судебному решению, отныне запрещаются разбирательства в британских государственных судах "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Этот запрет прямо касается разбирательства в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Bayerische Landesbank о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России.
Как указывается в определении арбитражного суда Санкт-Петербурга, если немецкий банк нарушит какой-либо из запретов, с него в пользу "Русхимальянса" будет взыскана судебная неустойка в размере €2,639 в рублях по курсу ЦБ РФ на день уплаты.
UniCredit
Суд предупредил Unicredit о штрафе за попытку судиться с "Русхимальянсом"
30 декабря 2024, 12:20
Летом 2024 года питерский арбитраж удовлетворил иск "Русхимальянса" о взыскании с Bayerische Landesbank €273,2 млн (около 29 млрд рублей по текущему курсу) по трем выданным в 2021 году банковским гарантиям. Ранее суд арестовал активы банка-ответчика в пределах указанной суммы.
Спорные гарантии были выданы немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам строительства газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области.
 
ЭкономикаФРГбанкРусхимальянсспорсуд
 
 
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