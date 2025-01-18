https://1prime.ru/20250118/ssha-854297394.html

В Гренландии рассказали, почему для США нет смысла завоевывать остров

В Гренландии рассказали, почему для США нет смысла завоевывать остров - 18.01.2025, ПРАЙМ

В Гренландии рассказали, почему для США нет смысла завоевывать остров

Военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон уже имеет неограниченный доступ к острову, заявил РИА Новости депутат гренландского... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T08:12+0300

2025-01-18T08:12+0300

2025-01-18T08:18+0300

сша

гренландия

https://cdnn.1prime.ru/img/83024/66/830246611_0:88:3331:1961_1920x0_80_0_0_1d69452afc606a3fb04aff5aa637a0a2.jpg

НУУК (Гренландия), 18 янв – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон уже имеет неограниченный доступ к острову, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг. Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент США готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий. "Если бы США напали на Гренландию, на что бы они напали? На что тут можно напасть? На датский военно-морской флот? С этим покончено за две секунды. И следующая линия обороны - американцы. Итак, американцы стреляют в американцев? Сегодня у США неограниченный доступ к Гренландии. Так что это (силовой сценарий – ред.) вообще не имеет никакого смысла", - сказал Броберг. У США есть несколько военных баз на острове. Однако Броберг не смог сказать, сколько американских военнослужащих в настоящее время там находятся. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://1prime.ru/20250117/grenlandiya-854270671.html

сша

гренландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, гренландия