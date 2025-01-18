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В Гренландии рассказали, почему для США нет смысла завоевывать остров - 18.01.2025, ПРАЙМ
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В Гренландии рассказали, почему для США нет смысла завоевывать остров
В Гренландии рассказали, почему для США нет смысла завоевывать остров - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Гренландии рассказали, почему для США нет смысла завоевывать остров
Военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон уже имеет неограниченный доступ к острову, заявил РИА Новости депутат гренландского... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T08:12+0300
2025-01-18T08:18+0300
сша
гренландия
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НУУК (Гренландия), 18 янв – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон уже имеет неограниченный доступ к острову, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг. Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент США готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий. "Если бы США напали на Гренландию, на что бы они напали? На что тут можно напасть? На датский военно-морской флот? С этим покончено за две секунды. И следующая линия обороны - американцы. Итак, американцы стреляют в американцев? Сегодня у США неограниченный доступ к Гренландии. Так что это (силовой сценарий – ред.) вообще не имеет никакого смысла", - сказал Броберг. У США есть несколько военных баз на острове. Однако Броберг не смог сказать, сколько американских военнослужащих в настоящее время там находятся. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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сша, гренландия
США, Гренландия
08:12 18.01.2025 (обновлено: 08:18 18.01.2025)
 
В Гренландии рассказали, почему для США нет смысла завоевывать остров

Экс-глава МИД Гренландии: доступ США к острову ограничен

© РИА Новости . А. Свердлов | Перейти в медиабанк%Репродукция картины "Гренландия" американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971)
%Репродукция картины Гренландия американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971) - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . А. Свердлов
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НУУК (Гренландия), 18 янв – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон уже имеет неограниченный доступ к острову, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг.
Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент США готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.
"Если бы США напали на Гренландию, на что бы они напали? На что тут можно напасть? На датский военно-морской флот? С этим покончено за две секунды. И следующая линия обороны - американцы. Итак, американцы стреляют в американцев? Сегодня у США неограниченный доступ к Гренландии. Так что это (силовой сценарий – ред.) вообще не имеет никакого смысла", - сказал Броберг.
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
"Вассалы". Журналист высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии
Вчера, 09:13
У США есть несколько военных баз на острове. Однако Броберг не смог сказать, сколько американских военнослужащих в настоящее время там находятся.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
 
СШАГренландия
 
 
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