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Спутниковая связь Starlink появилась в Тувалу

Спутниковая связь Starlink появилась в Тувалу - 18.01.2025, ПРАЙМ

Спутниковая связь Starlink появилась в Тувалу

Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T02:25+0300

2025-01-18T02:25+0300

2025-01-18T02:25+0300

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь доступна в 120 странах мира, сообщается в аккаунтах Starlink и Маска в социальной сети X. "Starlink теперь доступна в 120 странах", - написал Маск в соцсети X, комментируя официальную публикацию о появлении Starlink в Тувалу. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

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технологии, москва, starlink, spacex