https://1prime.ru/20250118/starlink-854296654.html
Спутниковая связь Starlink появилась в Тувалу
Спутниковая связь Starlink появилась в Тувалу - 18.01.2025, ПРАЙМ
Спутниковая связь Starlink появилась в Тувалу
Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T02:25+0300
2025-01-18T02:25+0300
2025-01-18T02:25+0300
технологии
москва
starlink
spacex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854296654.jpg?1737156354
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь доступна в 120 странах мира, сообщается в аккаунтах Starlink и Маска в социальной сети X.
"Starlink теперь доступна в 120 странах", - написал Маск в соцсети X, комментируя официальную публикацию о появлении Starlink в Тувалу.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, starlink, spacex
Технологии, МОСКВА, Starlink, SpaceX
Спутниковая связь Starlink появилась в Тувалу
Спутниковая связь Starlink появилась в полинезийском государстве Тувалу
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь доступна в 120 странах мира, сообщается в аккаунтах Starlink и Маска в социальной сети X.
"Starlink теперь доступна в 120 странах", - написал Маск в соцсети X, комментируя официальную публикацию о появлении Starlink в Тувалу.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.