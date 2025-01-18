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На имущество иноагента Алишера Моргенштерна* наложен арест

На имущество иноагента Алишера Моргенштерна* наложен арест - 18.01.2025, ПРАЙМ

На имущество иноагента Алишера Моргенштерна* наложен арест

На имущество рэпера Алишера Моргенштерна*, признанного иноагентом, наложен арест. Ему запрещено совершать какие-либо действия с земельным участком и домом в... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T11:25+0300

2025-01-18T11:25+0300

2025-01-18T11:25+0300

россия

суд

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. На имущество рэпера Алишера Моргенштерна*, признанного иноагентом, наложен арест. Ему запрещено совершать какие-либо действия с земельным участком и домом в Истринском районе, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.Так, отмечается, что по решению суда ему запрещено совершать любые юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также с нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.В отношении Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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