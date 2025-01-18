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На имущество иноагента Алишера Моргенштерна* наложен арест
На имущество иноагента Алишера Моргенштерна* наложен арест - 18.01.2025, ПРАЙМ
На имущество иноагента Алишера Моргенштерна* наложен арест
На имущество рэпера Алишера Моргенштерна*, признанного иноагентом, наложен арест. Ему запрещено совершать какие-либо действия с земельным участком и домом в... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T11:25+0300
2025-01-18T11:25+0300
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россия
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. На имущество рэпера Алишера Моргенштерна*, признанного иноагентом, наложен арест. Ему запрещено совершать какие-либо действия с земельным участком и домом в Истринском районе, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.Так, отмечается, что по решению суда ему запрещено совершать любые юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также с нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.В отношении Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, суд
На имущество иноагента Алишера Моргенштерна* наложен арест
Прокуратура: имущество Алишера Моргенштерна* находится под арестом
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. На имущество рэпера Алишера Моргенштерна*, признанного иноагентом, наложен арест. Ему запрещено совершать какие-либо действия с земельным участком и домом в Истринском районе, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Так, отмечается, что по решению суда ему запрещено совершать любые юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также с нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.
В отношении Моргенштерна* возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.